Muere en Miami el cubano Rafael Consuegra, famoso escultor de figuras aladas

Fotografía cedida por Paola Marino donde aparece el escultor y ceramista cubano Rafael Consuegra, muy conocido por sus piezas monumentales con figuras aladas inspiradas en los ángeles. EFE/Paola Marino

Miami, 20 sep (EFE).- El escultor y ceramista cubano Rafael Consuegra, muy conocido por sus piezas monumentales con figuras aladas inspiradas en los ángeles, falleció en Miami a los 80 años víctima de un ataque cardiaco, confirmó a Efe su asistente, Paola Marino.

"Era un creador incansable y un soñador. No dejó de trabajar hasta el último de sus días", señaló Marino sobre Consuegra (La Habana, 1941-Miami, 2021), cuya obra, inspirada "en el movimiento y el equilibrio", ha sido instalada en diversos lugares del mundo, tanto en Europa como en América.

De acuerdo con la información suministrada por quien fue su asistente durante más de 20 años, Consuegra falleció el pasado viernes, un día después de cumplir 80 años.

Con piezas sobre todo de metal y gran formato que se pueden ver al aire libre en el sur de la Florida, donde el artista se exilió en 1960, la más conocida mundialmente está sin embargo en Rusia, recordó este lunes Marino.

Se trata de "The Fisherman" (1991), a orillas del lago Onega, en la ciudad de Petrozavodsk, con la que ganó un concurso internacional en representación de Estados Unidos.

Marino calificó a Consuegra de "muy versátil", tanto en su obra abstracta como la figurativa.

"En los últimos años se inspiró mucho en los ángeles, en las alas de los ángeles", detalla Marino.

Otra de las esculturas aladas que su asistente destacó es "The Guardian Of The River" (La guardiana del río), encargada por la ciudad de Jacksonville y completada en 2017.

La obra es punto de parada obligatorio de los turistas que visitan el centro de esta ciudad del noreste de Florida.

Otra escultura muy conocida del cubano es la que se puede ver al aire libre en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, titulada "La sardana" (1999-2001).

En el sur de Florida también se destacan sus cinco esculturas monumentales instaladas en el colegio jesuita de Belén (Miami), que representan cinco deportes, así como "Illusions", encargada por la ciudad de Hialeah, colindante con la de Miami, y donde el artista mezcló el metal con la fibra de vidrio, detalló Marino.

"Todas mis esculturas están inspiradas en el movimiento y el equilibrio", afirmó el propio artista, según recoge su web personal.

Consuegra expuso en Francia, España, Dinamarca y Suiza, y tras ocho años en Europa, regresó a los Estados Unidos, donde estableció un estudio permanente en Miami y concentró sus esfuerzos en encargos.

"Tenía amistades por todos lados. Era parte de mi familia y no sé si lo veo objetivamente, pero para mí es el mejor artista que ha representado a Cuba" en el exterior del país, aseguró Marino.