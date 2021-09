Monedas caen con materias primas, sol toca mínimo: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas caían el lunes debido a que las preocupaciones por el sector inmobiliario chino afectaban los precios de las materias primas. El sol peruano, por su parte, registró un nuevo mínimo histórico.

Las acciones inmobiliarias chinas registraron la mayor caída en más de un año en Hong Kong a medida que los inversionistas sopesaban el riesgo de contagio de la crisis de la deuda del desarrollador Evergrande, que está generando renovados temores sobre la senda de crecimiento de la nación.

Los futuros del cobre a tres meses que se negocian en Londres se desplomaban 2,5% mientras que el crudo WTI caía 1,2%.

El peso colombiano, en tanto, perdía 0,61% a 3.851,60 por dólar. El promedio móvil de 50 días en 3.857,93 ahora actúa como soporte a corto plazo.

El peso chileno perdía 0,2% a 786,13 por dólar. El mínimo de la sesión del lunes se ubicaba en 792,21, lo que se compara con el mínimo de septiembre en 794,53 y el mínimo del año a la fecha en 795,72. Según la última encuesta quincenal del banco central, los operadores prevén otra alza de tasas de interés de 75 puntos base en octubre, lo que dejaría la tasa de referencia en 2,25%.

El sol peruano caía 0,15% a un mínimo histórico de 4,1190 por dólar. El mínimo histórico anterior se ubicaba en 4,1170 y se registró el 20 de agosto. El banco central ofrecerá vender 200 millones de soles en swaps de divisas a dos meses el lunes por la mañana.

(Parte de la información proviene de operadores divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:Currencies Drop on Commodities, PEN at Record Low: Inside Andes

George Lei es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.