Mientras Talleres queda líder en solitario, River sube al segundo puesto de fútbol en Argentina

El 'Millonario', River Plate, es segundo en solitario, tras una ajustada victoria por 1-0 ante el colista Arsenal de Sarandí, al final de la fecha 12 del torneo de fútbol en Argentina. En la imagen un registro de archivo de otra de las celebraciones del River Plate argentino. EFE/Juan Mabromata/Pool

Buenos Aires, 19 sep (EFE).- Talleres de Córdoba, que venció el sábado a domicilio por 2-1 a Racing Club, se mantuvo como único líder de la Liga Argentina, a la espera de la presentación de este lunes de Lanús ante Newell’s Old Boys, que podría alcanzar la misma puntuación si logra un triunfo.

Talleres de Córdoba, que ensaya uno de los mejores comienzos de torneo de su historia, se ilusiona con disputar el título luego de su triunfo sobre la hora ante la ‘Academia’.

River Plate, en tanto, ascendió a la segunda posición con 24 unidades -a dos de Talleres- tras su esforzado y ajustado triunfo por 1-0 frente al colista Arsenal de Sarandí.

Boca Juniors también sumó una victoria el sábado a domicilio ante Atlético Tucumán (2-1) e Independiente se impuso, también fuera de casa, frente a Huracán (1-0) para no perderle pisada a los punteros.

TALLERES NO AFLOJA Y SIGUE EN LA CIMA

Talleres de Córdoba sigue su marcha en este torneo y en esta decimosegunda fecha se impuso a domicilio por 1-2 ante Racing Club para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Con 26 puntos, y a la espera del resultado de este lunes entre Lanús y Newell’s Old Boys, los cordobeses se garantizaron otra semana en lo más alto de la tabla de posiciones.

El uruguayo Michael Santos y Enzo Díaz marcaron los goles del equipo vencedor, mientras que Lisandro López, de penalti, convirtió el tanto de la ‘Academia’, que quedó en la séptima posición con 18 puntos junto con Boca Juniors.

RIVER VOLVIÓ A GANAR CON LOS JUSTO Y ES ÚNICO ESCOLTA

River Plate se impuso con lo justo por 1-0 ante el colista Arsenal de Sarandí con un gol en propia puerta de Emiliano Méndez, que le permitió al ‘Millonario’ totalizar 24 unidades y quedar como único escolta del certamen.

Al igual que frente a Sarmiento de Junín y Newell’s Old Boys, el equipo que conduce Marcelo Gallardo no tuvo su mejor producción pero se quedó con un triunfo que alimenta su ilusión de quedarse con el título.

Sin competencia internacional y eliminado de la Copa Argentina, River apuesta este semestre a conquistar un título local que es la única cuenta pendiente de la exitosa era Gallardo en el club.

BOCA SUFRIÓ PERO VOLVIÓ DE TUCUMÁN CON VICTORIA

Boca Juniors sigue a buen ritmo desde la asunción de Sebastián Battaglia como entrenador y este sábado se impuso por 1-2 ante Atlético Tucumán como visitante para lograr quebrar una racha de 45 años sin triunfos en la capital norteña.

Lisandro López y el juvenil Rodrigo Montes convirtieron los tantos del triunfo, mientras que el mismo López, en contra de su valla, hizo el único gol del elenco local.

Con una serie de cuatro victorias y un empate, Battaglia logró mejorar considerablemente una campaña que había comenzado muy mal para Boca y le valió el despido a Miguel Ángel Russo como entrenador.

INDEPENDIENTE NO SE RESIGNA Y SUEÑA A BASE DE TRIUNFOS

Independiente volvió a ganar y no se resigna. Con un solitario gol de Alan Soñora, el ‘Rojo’ se impuso por 0-1 ante Huracán y totaliza 22 puntos para quedar expectante a cuatro del líder Talleres.

El equipo de Julio César Falcioni carece de grandes referentes en su plantilla pero, a base de un orden táctico y una disciplina estratégica logró seis victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas en el inicio de este torneo.

Para Huracán esta derrota significa seguir en las últimas posiciones ya que con apenas 13 unidades se ubica en la decimosexta posición compartida con San Lorenzo, que este lunes buscará despegar en su duelo con Rosario Central como visitante.

ESTUDIANTES TAMBIÉN QUIERE ESTAR EN LA DISCUSIÓN

Estudiantes de La Plata suma 23 unidades tras su triunfo de este domingo por 1-2 frente a Patronato en Paraná y también pretende entrar en la disputa por el título local de esta Liga argentina.

Facundo Apaolaza, de penalti, y Gustavo Del Prete le permitieron con sus goles revertir una desventaja inicial tras el tanto del uruguayo Sebastián Sosa para el local.