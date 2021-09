Marruecos.- Albares se reunirá con su homólogo marroquí el miércoles para dar un "paso más en la normalización"

NUEVA YORK, 20 (De la enviada especial de Europa Press, Ana Fernández Vila)



El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, va a mantener el próximo miércoles un encuentro con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objetivo de "consolidar" la relación entre España y Marruecos de "respeto mutuo", y "dar un paso más en la normalización" tras la crisis de Ceuta, según informan fuentes diplomáticas.



Según estas fuentes, ha sido el ministro Albares el que ha solicitado la bilateral, aprovechando el reencuentro de los líderes mundiales en Nueva York para participar en el 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. No obstante, la reunión será virtual, ya que el ministro marroquí no ha viajado a Nueva York.



Aún así, los dos se han citado para este miércoles para seguir profundizando en la reparación y la "normalización" de las relaciones entre España y Marruecos, con el objetivo de que estas sean "mutuamente respetuosas", según las fuentes consultadas.



En cuanto a la reunión de alto nivel que Marruecos y España tienen pendiente desde diciembre del año pasado, y que fue aplazada por la pandemia, las fuentes diplomáticas consultadas explican que el Gobierno está muy interesado en ese primer viaje, pero sobre todo "en el segundo, el tercero y el cuarto", y recalcan que lo más importante es "construir una relación sólida".



En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores entiende como un gesto clave el discurso que hizo el pasado 20 de agosto el rey Mohamed VI, en el que expresó su intención de inaugurar una "nueva etapa inédita" en la relación con España, construida sobre la base de la "confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos".



Por todo ello, el Gobierno considera que existe una "gran oportunidad" de redefinir las relaciones con Marruecos tras los "gestos positivos" que ha realizado recientemente el reino tras la crisis vivida en los últimos meses a raíz de la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.



Así lo puso de manifiesto también el Ejecutivo la semana pasada en una respuesta escrita a pregunta de Vox a la que tuvo acceso Europa Press. En concreto, el Ejecutivo defendió que "existe en la actualidad una gran oportunidad para redefinir las relaciones y los pilares sobre las que se sustentan, teniendo en cuenta los gestos positivos que se han producido recientemente por parte de las autoridades marroquíes".



En esa respuesta, el Ejecutivo ya aseguraba está trabajando "en unas nuevas y firmes relaciones con Marruecos" que permitan consolidar "la cooperación bilateral", siempre en cumplimiento de los acuerdos y la legislación internacional. En este contexto se enmarca la reunión que mantendrán el miércoles Albares y Bourita.



Desde que Albares asumió su cargo como nuevo ministro de Exteriores el pasado 12 de julio, ha defendido que "Marruecos es un socio estratégico y un país amigo" y ha dejado claro que en todo momento "defenderá sus intereses nacionales".



CRISIS DE CEUTA



La relación con Marruecos atravesó una grave crisis a raíz de la llegada a España por razones humanitarias de Ghali el pasado mes de abril. Rabat expresó su malestar por no haber sido informado de antemano y, tras algunas semanas de tiranteces, desembocó en la llegada masiva de migrantes a Ceuta facilitada por Marruecos y en la llamada a consultas de su embajadora en Madrid, Karima Benyaich.



El Gobierno marroquí terminó reconociendo que la crisis no había venido motivada solo por el caso Ghali sino por la negativa de España a cambiar su política respecto al Sáhara y a reconocer como marroquí este territorio, como hizo Estados Unidos con Donald Trump aún como presidente en diciembre de 2020.



Desde entonces, primero con Arancha González Laya aún como ministra de Exteriores y luego con la llegada de Albares, el Gobierno ha venido insistiendo en la necesidad de discreción para desbloquear la crisis, de la que Rabat responsabilizaba en gran medida a la anterior jefa de la diplomacia.



En las últimas semanas ha habido informaciones sobre un posible retorno de la embajadora marroquí, pero por el momento esta no se ha materializado. Marruecos y España tienen pendiente la celebración de la reunión de alto nivel, prevista para diciembre pasado y aplazada por la pandemia.



Por otra parte, además de su reunión con el ministro marroquí, Albares se va reunir también con su homólogo argelino, Ramtane Lamamra, el miércoles 22 a las 19.00 horas de Nueva York, en su intento de trabajar "por el acercamiento" entre "dos grandes países amigos y vecinos", en alusión a la disputa que Argelina y Marruecos tienen abierta entre ellos.