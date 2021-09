Mar Torres guarda silencio y deja en el aire su reconciliación con Froilán

20-09-2021 Mar Torres ha retomado sus clases en la Universidad. MADRID, 20 (CHANCE) Después de seis años de mediático amor en los que nunca llevaron demasiado la expectación mediática que rodeaba cada una de sus apariciones, Froilán y Mar Torres decidían romper su relación a principios de 2020, coincidiendo con la marcha del hijo de la Infanta Elena a Londres para hacer prácticas de su carrera de Administración y Dirección de Empresas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de seis años de mediático amor en los que nunca llevaron demasiado la expectación mediática que rodeaba cada una de sus apariciones, Froilán y Mar Torres decidían romper su relación a principios de 2020, coincidiendo con la marcha del hijo de la Infanta Elena a Londres para hacer prácticas de su carrera de Administración y Dirección de Empresas.



Poco después, la heredera de 'El Pozo' rompía su silencio y saltaba a las páginas del papel couché con una comentada exclusiva en la revista 'Hola' hablando de su noviazgo y su ruptura con Felipe - como así llama todo el mundo al nieto mayor de los Reyes Eméritos - confesando que a pesar de que su relación no había funcionado, continuaba habiendo una bonita amistad entre ambos y Froilán siempre podría contar con ella.



Volcada en su faceta de influencer y rodeada constantemente de rumores sobre su participación en algún reality como 'Supervivientes', la fama de Mar ha subido como la espuma en el último año y era de lo más habitual verla demostrando su soltura ante las cámaras en cada una de sus apariciones. Decimos 'era' porque de un tiempo a esta parte la murciana ha cambiado radicalmente su actitud con la prensa.



¿Por qué? Pues todo apunta a que este cambio se debe a su reconciliación con Froilán. Era la revista 'Semana' la que a principios del mes de agosto desvelaba en exclusiva que la pareja habría decidido darse una segunda oportunidad, pero que habrían decidido llevar su reconciliación al margen de los focos manteniéndola en secreto.



Una noticia que Mar ni confirma ni desmiente, guardando un tenso silencio que llama la atención cuando antes no tenía ningún problema no solo en hablar con nosotros sino incluso en alabar públicamente al hijo de la Infanta Elena, a quien siempre ha apoyado de manera incondicional.



Este lunes, sin embargo, la influencer ha llegado a la Universidad cabizbaja y visiblemente incómoda con las preguntas sobre su reconciliación con Froilán. Una noticia que sigue dejando en el aire pero que parece segura viendo el radical cambio de actitud de Mar. ¿Le ha dado el hijo de la Infanta Elena 'ultimátum' para que guarde silencio sobre esta nueva oportunidad en su amor?