Levante-Celta o la urgencia por ganar

Valencia/Vigo, 20 sep (EFE).- Levante y Celta se miden este martes en el Ciutat de València con la necesidad para ambos de lograr su primera victoria de la temporada, aunque el cuadro gallego todavía se presenta más necesitado tras haber sumado solo un punto en las primeras cinco jornadas.

El Levante sigue sumido en una crisis de resultados, con cuatro empates y una derrota, y rodeado de un clima enrarecido por la falta de victorias que tuvo su clímax hace diez días con la sonora pitada de la afición al equipo tras empatar ante el Rayo Vallecano.

Las lesiones, además, se están cebando con el Levante en este arranque de campeonato y ahora son seis los futbolistas con problemas. Malsa, Bardhi, Campaña y Soldado serán baja para el partido ante el Celta, De Frutos apura los últimos plazos de su recuperación y Melero se perdió el duelo en Elche por unas molestias musculares.

El capitán José Luis Morales se retiró del último partido por una torcedura de tobillo, aunque en principio podría estar listo para jugar este martes. También podría empezar el partido desde el banquillo, ya que tanto Roger Martí como Cantero fueron suplentes en Elche.

El regreso al once de Miramón después de haber sido padre el pasado fin de semana sería una de las novedades, mientras que Rober Pier podría entrar por Duarte en la formación inicial si Paco López mantiene la defensa de cinco jugadores.

Seguir con este sistema que ya empleó en Elche es una opción que maneja el entrenador valenciano ante la falta de efectivos en el centro del campo, línea en la que podría seguir Pablo Martínez o Pepelu con la posibilidad de que Radoja y Vukcevic entren en el equipo.

El Celta está obligado a reaccionar en el Ciutat de València, donde ha puntuado en cuatro de sus últimas cinco visitas, para no entrar en crisis, tras pasar de firmar unos números históricos en el tramo en el tramo final del pasado curso a encadenar cinco jornadas sin ganar en el presente campeonato.

Un bache que ha provocado que las luces de emergencia se hayan encendido en Balaídos, pese a que la directiva que preside Carlos Mouriño sigue teniendo plena confianza en el técnico Eduardo “Chacho” Coudet.

El entrenador argentino vive su peor momento desde que asumió la dirección del equipo en noviembre de 2020, incapaz de encontrar una respuesta a los preocupantes desajustes defensivos que exhibe su equipo en cada partido y con algunos de sus jugadores -Aspas, Denis Suárez, Murillo o Brais Méndez- lejos de su mejor nivel.

Coudet podría agitar de nuevo su once después de que sorprendiera el pasado viernes con su compatriota Augusto Solari en el once. Nolito y Beltrán pueden tener su oportunidad de inicio, y se da por segunda la vuelta del central mexicano Néstor Araujo tras superar las molestias que le impidieron jugar contra el Cádiz.

El equipo gallego realizará esta tarde su último entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza, tras el cual el técnico celeste dará la lista de convocados para medirse al Levante.

- Alineaciones probables:

Levante: Aitor o Cárdenas, Miramón, Vezo, Postigo, Duarte o Pier, Clerc, Pablo Martínez, Radoja, Pepelu o Vukcevic, Cantero y Roger.

Celta de Vigo: Dituro; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Javi Galán; Tapia; Solari, Brais, Nolito; Aspas y Mina.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Colegio andaluz)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 22.00 CET (20.00 GMT)

Clasificación: Levante UD (15º, 4 puntos) - RC Celta de Vigo (18º, 1 punto)

La clave: La ansiedad por ganar envuelve a ambos equipos.

El dato: Sólo una victoria del Levante ante el Celta en València por seis triunfos visitantes en Primera división.

La frase:

Miramón: “Tenemos que hacernos fuertes en casa”

El entorno: La afición despidió al Levante con pitos tras empatar ante el Rayo en el último partido en casa. Casi quince mil espectadores podrán entrar al campo. EFE