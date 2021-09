Las mejor vestidas de la alfombra roja de los Premios Emmy

MADRID, 20 (CHANCE)



Después de celebrarse de forma virtual el año pasado, la 73º entrega de los Premios Emmy - o los premios de la televisión por excelencia en Estados Unidos - ha vuelto de modo presencial con una reducida gala en el Microsoft Theater de Los Ángeles que nos ha devuelto el glamour de la alfombra roja que tanto añorábamos.



Una noche en la que Netflix se coronó como la gran vencedora y en la que "Gambito de dama" se alzó con el premio de Mejor Miniserie y "The Crown" con la de Mejor Serie, con Josh O'Connor (mejor Actor de Drama), Olivia Colman (mejor Actriz de Drama), Tobias Menzes (mejor Actor de Reparto) y Gillian Anderson (mejor Actriz de Reparto) reconocidos como mejores intérpretes por sus papeles en la serie sobre la vida de la Reina Isabel de Inglaterra. No faltaron las grandes estrellas hollywoodienses, como Ewan McGregor (mejor Actor de Miniserie por "Halston") y Kate Winslet (mejor Actriz de Miniserie por "Mare of Eastown") en una gala que nos he dejado algunos looks dignos de comentar.



Derroche de elegancia, glamour y, sobre todo, color, mucho color, en una noche en la que algunos de los nombres más importantes de la televisión - aunque hubo sonadas ausencias que nos dejaron con ganas de más a causa del reducido aforo de la gala - deslumbraron en una alfombra roja cuyos mejores looks te descubrimos a continuación.



Catherine Zeta-Jones. La actriz acudió a apoyar a Michael Douglas - nominado por "El método Kominsky" - y aunque el actor no se llevó el Emmy, su mujer sí se llevó el premio a la más elegante de la noche, brillando como solo ella sabe hacerlo con un impresionante vestido rojo palabra de honor de Christina Ottaviano con una impresionante abertura frontal con la que presumió de piernas.



Anya Taylor-Joy. La nominada por "Gambito de Dama" sucumbió ante la todopoderosa Kate Winslet pero, a pesar de no llevarse el premio a Mejor Actriz de Miniserie, acaparó todas las miradas con un espectacular vestido de Alta Costura de Dior en color champagne con una glamourosa cola amarilla que la convirtió en una de las mejor vestidas de la noche.



Kate Winslet. La ganadora del Emmy por su aplaudido papel en "Mare of Easttown" presumió de su belleza serena y su elegancia clásica con un discreto vestido negro de Armani Privé con corte imperio, escote en uve y mangas semitransparentes.



Gillian Anderson. La actriz, ganadora en su categoría por su magistral interpretación de Margaret Tatcher en "The Crown" acaparó todas las miradas con un original vestido blanco estilo cut out de Chloé con abalorios esilo hippies que colgaban desde la parte superior hasta mitad de la falda.



Emma Corrin. Nominada por su papel de Diana de Gales en "The Crown" la intérprete dejó a más de uno sin habla con su llamativo outfit. Un vestido palabra de honor de Miu Miu en color nude que combinó con una especie de capota cubriendo su pelo y unos sofisticados mitones largos de los que sobresalía una llamativa manicura negra de uñas kilométricas.



Mandy Moore. La protagonista de la serie "This Is Us", elegantísima con un espectacular vestido rojo de Carolina Herrera de largo midi y falda voluminosa.



Olivia Colman. La actriz, ganadora en la categoría de Mejor Actriz de Drama por su papel de la Reina Isabel en "The Crown" - recogió el galardón desde Londres, como buena parte de sus compañeros en la serie de Netflix - optó por la discreción con un sobrio vestido bicolor estilo capa en azul marino y coral de Roksana.



Ellen Pompeo. La actriz, que no ha recibido ni una nominación a los Emmy en 17 temporadas como protagonista de "Anatomía de Grey" lució un sofisticado mono negro de terciopelo con detalles brillantes de Elie Saab y el pelo recogido en un sencillo moño.