Las 5 fotos de JD PANTOJA 🇲🇽 que arrasan en su cuenta de Instagram

Te amo reina @kimberly.loaiza 🖤





Un sueño más junto a mi reina @kimberly.loaiza no cabe duda que Dios nos ha bendecido grandemente mi amor, me siento muy afortunado y agradecido por todos los que nos están apoyando en esta nueva etapa y hasta con los que no, todo es parte de una motivación grande y créanlo que daremos todo de nosotros. Quien iba a pensar que el chico de 17 años que ensayaba xvñeras en su moto por todos los barrios de Mazatlán Sinaloa, iba a estar en un reality de baile en la televisión de USA. Muy agradecido con todas las personas que en esos tiempos me contrataron y de cierta manera fueron parte de estos logros, vamos con todo familia, de MÉXICO PAL MUNDO 🔥🙏🏻 atte: José Gregorio Pantoja 🤣





No mido el éxito con victorias, sino con las veces que he conseguido levantarme de las derrotas.





NO FINJAS MÁS 🔥 es mi reggaetón favorito del momento 🤩





Juan de Dios Pantoja es un youtuber de nacionalidad mexicana, originario de la ciudad de Mazatlán Sinaloa, nació el 16 de noviembre de 1995. Debutó en YouTube el 26 de marzo de 2016 y actualmente concentra millones de suscriptores.

En el mundo de la música colaboró con Khea en el sencillo «Se motiva», en el 2018. En abril del 2020 lanzó el tema «Mi plan» con la participación de Noriel. A principios del 2020 firmó un contrato de grabación con Universal Music Latino en asociación con MPM Productions.