La Infanta Elena, escoltada por varios miembros de seguridad, consigue esquivar las preguntas de la prensa

28-06-2021 La Infanta Elena, en una imagen de archivo POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Después de un verano en el que apenas hemos tenido noticias suyas a pesar de haber viajado a sitios tan dispares como Palma de Mallorca - para visitar a su madre, la Reina Sofía -, Abu Dabi - donde pasó unos días con el Rey Juan Carlos a comienzos de agosto - Sanxenxo, o Bidart - donde se reencontró con la Infanta Cristina y el resto de la familia Urdangarín, la Infanta Elena ha comenzado el curso retomando una de sus pasiones, la hípica.



Así, la Duquesa de Lugo fue uno de los rostros conocidos que participaron en el concurso hípico que se celebró este fin de semana en la Hípica de Pineda, en Sevilla, donde se dejó ver en actitud relajada a lomos de su caballo, completamente ajena a los titulares que han acaparado en los últimos tiempos sus hijos Froilán y Victoria Federica.



Y es que los sobrinos del Rey Felipe VI han vuelto a ser noticia por su carácter altivo y soberbio con la policía cuando fueron pillados en Marbella, con pocos minutos de diferencia, cometiendo sendas infracciones con sus coches de alta gama. Mientras Victoria Federica accedió con su vehículo por una zona peatonal de la localidad malagueña, además de dejar su coche en un lugar exclusivo para taxis, Froilán estacionó en un lugar prohibido y ambos, al ser multados, reaccionaron de una manera "insolente" frente a la autoridad.



Además, el primogénito de la Infanta Elena podría haberse reconciliado recientemente con Mar Torres dando una nueva oportunidad a un noviazgo que según apuntan fuentes cercanas nunca fue bien visto por la hija de los Eméritos por el excesivo protagonismo mediático de la influencer.



Sin embargo, la Duquesa de Lugo prefiere no pronunciarse sobre los últimos escándalos protagonizados por sus hijos y, para ello, no ha dudado en usar una estrategia no apta para todos los mortales; protegerse de las preguntas de la prensa 'parapetada' tras varios escoltas que han conseguido que la Infanta pase prácticamente desapercibida a su regreso a Madrid tras un inolvidable fin de semana en Sevilla.



Tanto en la estación sevillana de Santa Justa como a su llegada a Atocha, la hermana de Felipe VI se ha mostrado de lo más seria y, rodeada de fuertes medidas de seguridad, ha conseguido esquivar nuestras preguntas.¿El momento? ¡En el siguiente vídeo!



TOTAL DE LA INFANTA ELENA



- Doña Elena, qué le ha parecido el verano tan movido que han pasado sus hijos, les ha dado un toque de atención.



- *



- Con ganas de que su padre vuelva a España.



- *



RECURSOS DE LA INFANTA ELENA SALIENDO DE LA ESTACIÓN DE TRENES DE MADRID



ESTE TEMA ES EN EXCLUSIVA