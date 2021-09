Juanpa Zurita revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Míralas aquí!

Juanpa Zurita (@juanpazurita) revolucionó la red social de Instagram gracias a las publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 3.348.946 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes:





Eres mi coincidencia favorita. De alguna forma sin buscarte te encontré. Yo sé, muy cursi y meloso… lo cual nunca pensé ser, pero por alguna razón contigo no me molesta. Llevamos un mes sin vernos, tú estás grabando en Argentina y yo en México… en el pasado siempre me burlaba de las cursilerías de las parejas y lo dramáticos que eran cuando no se podían ver… se me hacía completamente exagerado - y heme aquí. Todo embobado. Vaya sape que me dio el universo. Te extraño, pulga @macabeso





Broom broom. Small get away. Sometimes it’s good to disconnect, to connect.





El viejo truco nunca falla, lo siento hermano @luisitocomunica 😂





El tiempo vuela. Swipe para viajar 10 años atrás⏳ PD: No puedo creer que me vestía como un asqueroso intento de mirrey. Disculpas a los televidentes.





Bellísima pilu @paumtzurita, en este viaje nos despedimos de tu soltería, vaya que se aprovecho para molestarte al máximo y gozar la hermandad (swipe). Tu boda cada día se aproxima más y no puedo evitar sentir pánico máximo. Pero vaya que me pone feliz que estés con el amor de tu vida. Ya no escribo mas porque voy a llorar y eso lo guardo para cuando te cases de verdad. Por mientras a molestarte mientras todavía vives con mis papás 🤪

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.