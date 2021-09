Getafe, lugar propicio para desatascar el ataque rojiblanco

Imagen de archivo de un partido entre Getafe y Atlético de madrid. EFE/Ballesteros

Getafe/Madrid, 20 sep (EFE).- Peleado con el gol tras dos 0-0 pese a contar con una pléyade de delanteros, el Atlético de Madrid afronta este martes su visita a Getafe (19.30 horas/17.30 GMT), un lugar y un equipo propicios para desatascar su ataque ante un rival que aún no ha puntuado, al que ha ganado 16 partidos y marcado 34 goles sin recibir ninguno en la etapa del entrenador argentino Diego Simeone.

No hay mejor lugar para que el Atlético deshaga por fin el nudo que le ha alejado del gol en sus últimos dos encuentros en el Wanda Metropolitano, contra el Oporto portugués en la Liga de Campeones y el Athletic Club en el campeonato liguero el sábado pasado. Con diferentes puntas, el resultado fue el mismo: 0-0.

Teniendo el mayor arsenal ofensivo que se le recuerda, con el uruguayo Luis Suárez, el francés Antoine Griezmann, el argentino Ángel Correa y el portugués Joao Félix -este último sancionado tras su expulsión por doble amarilla ante el Athletic, ambas en la misma jugada, la primera por un golpe con el brazo y la segunda por un gesto de disconformidad al árbitro Jesús Gil Manzano-, lo cierto es que el Atlético no encuentra el camino al gol.

"Es fútbol. Puede pasar. No tengo ninguna duda y confío absolutamente en el equipo y los futbolistas que tenemos. Y en consecuencia vamos a trabajar que esta cantidad de buenos jugadores hagan lo que siempre hicieron, que son goles", dijo Simeone tras el duelo contra el conjunto bilbaíno, segundo consecutivo sin goles.

Después de haber alternado dos parejas de delanteros en esos dos partidos sin éxito, todo apunta a que la rotación ofensiva llevaría a Luis Suárez a la punta del ataque de inicio, con la duda de si su acompañante será Griezmann o Correa.

Lo que sí que está claro es que en la búsqueda del gol, el Atlético tendrá que buscar nuevos mensajeros, ya que, a falta del último entrenamiento de esta tarde, a la lesión muscular del francés Thomas Lemar suma la incógnita del capitán Jorge 'Koke' Resurrección, que se perdió el duelo contra el Athletic por otra lesión muscular, y la del pivote francés Geoffrey Kondogbia, que se marchó del campo lesionado en el duelo del sábado.

Así las cosas, si ninguno de los dos últimos se recupera a tiempo sería el momento del mexicano Héctor Herrera, que podría tener su primera titularidad tras salir en las segundas partes de los dos últimos duelos, con el argentino Rodrigo de Paul a un costado y Marcos Llorente en el otro.

En la línea defensiva no hay ningún motivo para que no repitan los tres centrales habituales -el montenegrino Stefan Savic, el uruguayo José María Giménez y Mario Hermoso-, con el inglés Kieran Trippier por la derecha y probablemente el retorno del belga Yannick Carrasco por la izquierda.

Por su parte, el Getafe recibirá al Atlético de Madrid, su peor rival posible, en el peor momento que se le recuerda en mucho tiempo. El cuadro rojiblanco, su bestia negra en la última década, aparece en el horizonte del cuadro de Míchel cuando menos lo necesita. Los datos hablan por sí solos: desde que Diego Simeone llegó al banquillo rojiblanco, el Getafe no ha ganado a su rival y no le ha marcado ni un en los últimos 17 partidos de Liga, 19 incluyendo la Copa del Rey.

Más allá del dato, la situación deportiva del club presidido por Ángel Torres no puede ser más preocupante. Fuera José Bordalás del proyecto, Míchel heredó, a priori, un caramelo con casi todas sus piezas. Con el añadido de algunos nombres para reforzar la plantilla y con la única salida importante de Marc Cucurella, en la ciudad del sur de Madrid se esperaba una temporada ilusionante.

Sin embargo, los cinco primeros partidos han devuelto a la realidad al Getafe. Ha perdido todos. El último, el pasado sábado frente al Rayo Vallecano (3-0), en un duelo que dejó muy tocados a los hombres de Míchel. Aunque frente al Sevilla, el Barcelona y el Valencia jugaron bien y no merecieron perder, los choques posteriores ante el Elche y el Rayo han marcado la línea descendente de un equipo sin ideas, con la autoestima por los suelos y necesitado de puntos.

Sobre todo Míchel, que con una sexta derrota seguida podría meterse en un lío y el ruido sobre una posible destitución antes de tiempo podría comenzar a sonar por las gradas del Coliseum Alfonso Pérez.

El Getafe, por tanto, tendrá que pelear contra las estadísticas y contra la presión que impone la necesidad. Además, tendrá las bajas de algunos jugadores importantes que se han lesionado: no estarán el uruguayo Mauro Arambarri y el checo Jakub Jankto, mientras que son duda Sandro Ramírez y Erick Cabaco.

Las ausencia de Arambarri será cubierta por el portugués Florentino, que jugó una buena segunda parte en Vallecas. Víctor Machín 'Vitolo', cedido en el Coliseum por la entidad colchonera, ocupará el hueco de Jankto y arriba el mexicano José Juan Macías podría tener una oportunidad tras los destellos que dejó ante el Rayo Vallecano. Míchel, podría cambiar su 5-3-2 por un 4-4-2 más clásico para invertir una tendencia negativa muy peligrosa.

- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cuenca, Olivera; Vitolo, Maksimovic, Florentino, Aleñá; Macías y Enes Ünal.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Herrera, De Paul; Correa o Griezmann y Suárez.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 19:30

-----------------------------------------------------------------

- Posiciones: Getafe (20º, 0 puntos); Atlético (2º, 11 puntos).

- El dato: el Atlético siempre ha ganado al Getafe desde que el argentino Diego Pablo Simeone está en el banquillo, con 16 victorias y 34 goles a favor en 19 partidos entre todas las competiciones, ante un Getafe que vive el peor inicio liguero de su historia con cero puntos de quince posibles.

- La clave: la necesidad del gol. El Atlético acumula dos duelos sin marcar entre Liga de Campeones y LaLiga Santander, y el Getafe sólo ha marcado un tanto en cinco encuentros ligueros.

- Las frases:

. Jaime Mata (Getafe): "Tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos".

. Diego Simeone (Atlético): "Vamos a trabajar que esta cantidad de buenos jugadores hagan lo que siempre hicieron, que son goles".

- El entorno: Sin vivir todavía un ultimátum, no pintan bien las cosas para Míchel, a quien una sexta derrota consecutiva podría complicarle la vida en el Getafe. EFE

1011340

jjl-mam/og