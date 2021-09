Gerard Butler filma en Puerto Rico la película "The Plane" con una inversión millonaria

El actor británico Gerard Butler, en una fotografía de archivo. EFE/Nina Prommer

San Juan, 20 sep (EFE).- El actor británico Gerard Butler participa en Puerto Rico en la grabación de la película de la productora Lionsgate "The Plane", un proyecto que supone una inversión directa para la isla caribeña de más de 65 millones de dólares y que el Gobierno local calcula que tendrá un impacto económico cercano a los 136 millones de dólares.

Butler dijo este lunes sentirse feliz de trabajar en Puerto Rico, tras reunirse con el gobernador de la isla caribeña, Pedro Pierluisi, que se interesó por la grabación de la nueva película en la que participa el actor escocés.

"Ha sido encantador trabajar aquí. Vine aquí una vez de paso y les dije a mis amigos que cada persona que encontraba era como si fuera mi mejor amigo", destacó Butler en declaraciones a medios de la isla.

"Cada persona que me encontré era encantadora y pensé entonces que me gustaría volver y trabajar junto a puertorriqueños. Son gente amistosa que trabaja duro", resaltó.

Respecto a la película, indicó que se trata de un filme vibrante en la que todos los que intervienen tienen que trabajar con intensidad.

El proyecto supone una inversión directa para Puerto Rico de cerca de 65 millones de dólares y un impacto estimado de 136 millones para la economía del territorio caribeño, según los cálculos de las autoridades locales.

La productora recibió un crédito de 26 millones de dólares gracias de la Ley 60-2019 sobre producción cinematográfica en la isla.

El gobernador del territorio caribeño destacó que a pesar de la pandemia "contra viento y marea estamos llevando a cabo esta filmación".

Pierluisi indicó que la grabación de "The Plane" permitió contar en la isla con actores de categoría mundial, como es el caso de Butler.

La trama de "The Plane" gira sobre la vida del piloto comercial Ray Torrance, quien después de aterrizar su avión en un territorio hostil se enfrenta a la toma de rehenes.

Las escenas se han grabado en los municipios de Ceiba, Río Grande y San Juan, un trabajo que se extenderán hasta principios del próximo mes de octubre.

La película está producida por Marc Butan, Alan Siegel y Lorenzo Di Bonaventura, a los que se une el puertorriqueño Luillo Ruiz, de la compañía local Pimienta Films.

Uno de los sectores que ha sufrido más con la pandemia, el turístico, se beneficiará con cerca de 4.000 pernoctaciones relacionadas con la grabación de la película.

Puerto Rico es desde hace años un centro internacional de grabación cinematográfico, gracias a su clima, personal experimentado y las ayudas fiscales que ofrece el Gobierno local a las compañías que filman en la isla caribeña.