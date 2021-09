Fútbol/Primera.- Previa del Getafe - Atlético

El Atlético quiere afinar puntería en Getafe



Los de Simeone esperan romper una racha de dos partidos sin marcar ante un rival que ha perdido todos sus partidos



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid busca este martes en el Coliseum Alfonso Pérez (19.30 horas/Movistar LaLiga) olvidar sus últimos dos tropiezos y recuperar el olfato goleador en la sexta jornada de LaLiga Santander, en la que se enfrenta a un necesitado Getafe que ha caído en sus cinco primeros compromisos de la temporada.



El 0-0 ante el Athletic Club de este sábado en el Wanda Metropolitano, un duelo que además se saldó con la expulsión de Joao Félix, evidenció las dificultades en la faceta ofensiva del conjunto colchonero, que en su estreno en 'Champions' también se quedó seco en casa ante el Oporto (0-0).



Además, el resultado ante los vascos deshizo el empate en la cabeza y permitió al Real Madrid quedarse líder en solitario en Mestalla (1-2) con 13 puntos, dos más que los rojiblancos y tres que Valencia y Real Sociedad. Ahora, los de Diego Pablo Simeone tratarán de retomar la senda del triunfo en la competición doméstica.



En busca de ese objetivo se cruzarán con un rival a priori propicio y que no ha conseguido hacerle un gol en casi una década. Desde el 6 de noviembre de 2011, cuando el equipo entonces dirigido por Gregorio Manzano cayó 3-2 en el Coliseum, los colchoneros nunca han vuelto a perder ante el cuadro azulón.



En ese tiempo, entre partidos de Liga y Copa del Rey, ha firmado 16 victorias y 3 empates -todos 0-0- ante los getafenses, con un balance de 34 tantos a favor y, obviamente, cero en contra. Con los de Míchel en el peor momento de los últimos años, el equipo del 'Cholo' espera engrosar positivamente las estadísticas.



A las ausencias de Joao Félix, todavía pendiente de la sanción que le imponga el Comité de Competición por su doble amarilla por desprecio arbitral, y de los lesionados Koke Resurrección y Thomas Lemar, Simeone podría sumar la de Geoffrey Kondogbia, que arrastra molestias musculares.



Si el mediocentro no puede estar, Simeone debe decidir como compone su centro del campo y ataque. Las opciones son un doble pivote con De Paul, Herrera y Llorente, y un tridente arriba formado por Luis Suárez, suplente ante el Athletic, Correa, el más inspirado de cara al gol, y un Griezmann que busca su primer gol en su segunda etapa como colchonero.



MÍCHEL, EN LA CUERDA FLOJA



Por su parte, el Getafe espera estrenar su casillero de puntos después de su dramático arranque de temporada, el peor de su historia en la máxima categoría. Valencia (1-0), Sevilla (0-1), FC Barcelona (2-1), Elche (0-1) y Rayo Vallecano (3-0) le hicieron hincar la rodilla en sus primeros partidos, y la continuidad de Míchel González en el banquillo empieza a peligrar.



Y es que los azulones no consiguen crear excesivo peligro -solo han visto puerta ante el Barça- y, además, han dejado patente su debilidad en la faceta defensiva, donde son, junto al Cádiz (8) y solo por detrás de Deportivo Alavés y RC Celta (10), uno de los equipos más goleados de Primera (8). 0 de 15 puntos que les sitúan en la penúltima plaza de la clasificación.



Para tratar de enderezar el rumbo, el técnico madrileño sigue acuciado por las bajas ya que no puede contar con Jakub Jankto, que se produjo una fisura en el peroné en Vallecas, Mauro Arambarri, Sandro Ramírez, autor del único gol azulón hasta el momento, y Vitolo, y además tiene las dudas de otros dos titulares claves como Oliveira y Maksimovic. Un cambio de sistema con tres centrales podría ser una de las soluciones del técnico madrileño para mejorar a los suyos atrás.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



GETAFE: Soria; Suárez, Djené, Mitrovic, Cuenca, Silva; Florentino Luis, Aleñá, Timor; Unal y Mata.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Trippier, Llorente, De Paul, Carrasco; Correa, Luis Suárez y Griezmann.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).



--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.



--HORA: 19.30/Movistar LaLiga.