Fútbol.- Robert Moreno: "Sacar un punto del Camp Nou es como una victoria"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada, Robert Moreno, quiso ser "positivo" y pese a recibir el gol del empate ante el FC Barcelona en el minuto 90, consideró "como una victoria" el haber podido puntuar este lunes en el Camp Nou.



"Vamos a ser positivos, sacar un punto del Camp Nou es como una victoria. El equipo ha estado muy cerca, pero me quedo, por encima del resultado, con el espíritu del equipo, que fue el mismo que ganaron el año pasado y con el que hoy sacaron un empate", afirmó Moreno en rueda de prensa tras el partido.



El técnico catalán aclaró que no había pasado "nada" cuando pareció caerle algo desde la grada en los compases finales del duelo y, pese a su pasado barcelonista como ayudante de Luis Enrique, eludió hablar sobre la actual situación del conjunto catalán. "No soy yo quien debe responder. Respeto a Koeman y a los jugadores, mi opinión sería una falta de respeto. Este es un gran club, con jugadores con una calidad enorme, que lo han demostrado hasta el final", sentenció.