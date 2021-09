El Barça y la Generalitat renuevan su alianza para recuperar el turismo

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en una imagen de archivo. EFE/Alejandro García

Barcelona, 20 sep. (EFE).- El FC Barcelona y la Agencia Catalana del Turismo, dependiente de la Generalitat, han renovado este lunes su convenio de colaboración, que consideran clave en estos momentos para recuperar el turismo internacional en Cataluña tras los estragos ocasionados por la covid-19.

El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, han puesto sus rúbricas a la renovación de la alianza que durará tres temporadas más, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

El representante del Govern ha subrayado que el Barça "no se entendería sin Cataluña" y que ésta se proyecta al exterior con más fuerza de la mano de este club polideportivo.

Por su parte, Laporta ha apuntado: "Sabemos que somos una gran atracción para la economía del país y este acuerdo permitirá reforzar las sinergias que ya tenemos".

En un comunicado, Trabajo ha destacado que el objetivo final de la alianza es trabajar conjuntamente "en la recuperación de la demanda turística en los diferentes mercados internacionales a partir del refuerzo y la mejora del posicionamiento del destino" y generando sinergias entre las marcas "Cataluña" y "Barça".

En concreto, la colaboración se traducirá en campañas de promoción turística conjuntas y acciones con operadores turísticos, periodistas y profesionales del sector turístico de los mercados internacionales, que incluyen siempre el mensaje final: "If you love FC Barcelona, your destination is Catalonia" (Si amas al FC Barcelona, tu destino es Cataluña).

Una de las novedades del nuevo convenio es la incorporación de la imagen del equipo femenino de fútbol como embajadoras de Cataluña.

En el acto de firma han estado también presentes el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili; la directora general de Turismo de la Generalitat, Marta Domènech; y el director de la Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer.