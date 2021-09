EEUU/Francia.- Biden espera poder hablar con Macron tras la polémica por el acuerdo militar con Australia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente estadounidense, Joe Biden, espera mantener una conversación con el presidente Francés, Emmanuel Macron, para abordar las tensiones provocadas por el anuncio del pacto militar AUKUS y el desaire de Francia tras la cancelación de un millonario contrato para la construcción de submarinos nucleares suscrito con Australia.



"El presidente Biden ha pedido poder hablar con el presidente Macron para tratar la forma de avanzar, para hablar de su profundo compromiso con la alianza de Estados Unidos con Francia, una alianza que ha fomentado la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en todo el mundo desde hace décadas", ha explicado un alto cargo de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa recogidas por el diario 'The Hill'.



Por el momento no se ha agendado esta conversación, pero según esta fuente es "probable" que ocurra. "El presidente quiere comunicar su deseo de colaborar estrechamente con Francia en el Indo-Pacífico y a nivel global y hablar sobre medidas concretas y prácticas que podamos tomar juntos", ha indicado la fuente de la Casa Blanca.



"Comprendemos la postura francesa. No compartimos su punto de vista en lo que respecta a cómo se ha desarrollado todo, pero comprendemos su postura y seguiremos trabajando en los próximos días. Esperamos concretar la llamada en los próximos días", ha añadido.



Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha explicado que la llamada se producirá "en los próximos días" aunque aún se trabaja en la agenda concreta y ha asegurado que hay responsables estadounidenses y franceses que mantienen "conversaciones activas sobre la llamada".



A mediados de la semana pasada Australia, Reino Unido y Estados Unidos rubricaron el pacto AUKUS --el acrónimo de las iniciales de cada uno de los tres países angloparlantes-- por el cual, entre otros aspectos, se contempla la cesión a Canberra de la tecnología necesaria para desarrollar submarinos de propulsión nuclear.



La decisión de Australia pareció haber tomado a Francia por sorpresa a principios de esta semana, e incluso el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, ha afirmado este domingo que el presidente francés, Emmanuel Macron, mantendría una conversación con Biden sobre este asunto.



Por su parte, en declaraciones al canal de televisión France 2, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, aseguró que la decisión de descartar el acuerdo que había estado en proceso desde 2016 equivalía a una "crisis".



La cancelación de este trato tiene consecuencias económicas para Francia, como muestra, el constructor de submarinos francés Naval Group ya ha detallado que 500 de sus empleados en Australia y 650 en Francia están afectados por la ruptura del acuerdo.



La compañía ha explicado este domingo que ha suspendido sus esfuerzos de contratación para priorizar las necesidades de los afectados por el final del contrato.