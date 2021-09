Ecuador concesionará tres bloques de proyectos de energía por 1.861 millones de dólares

El ministro ecuatoriano de Energía y Recursos Naturales No-Renovables, Juan Carlos Bermeo, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Quito, 20 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este lunes la apertura de procesos de concesión para tres grandes bloques de proyectos de generación y transmisión eléctrica, en cuya ejecución se calculan inversiones por 1.861 millones de dólares.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables informó en un comunicado del inicio de tres "procesos públicos de selección", para la "concesión al sector privado de la construcción, operación y mantenimiento" de dichos proyectos.

"Creemos que la única manera de avanzar es en conjunto" y, por ello, el Gobierno ha decidido facilitar el camino para "la apertura a inversiones responsables", nacionales o extranjeras, señaló el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, durante la ceremonia de presentación de la iniciativa.

Agregó que en este tipo de procesos públicos de selección, la transparencia es fundamental y aseguró que lo que se busca es la participación de actores privados para el desarrollo de proyectos de energías, principalmente renovables no convencionales.

El Ministerio indicó que un primer bloque de la propuesta de concesión tiene que ver directamente con la implementación de "Energías Renovables No Convencionales", para generar unos 500 megavatios de potencia, con una inversión de 875 millones de dólares.

Estos proyectos buscan aprovechar energías nuevas como la radiación solar (fotovoltaicos), la fuerza del viento (eólicos) y la fuerza de los ríos (hidroeléctricos, de hasta 50 megavatios de potencia), agregó la fuente.

También se ubican proyectos de generación de energía proveniente de biomasa con el uso, por ejemplo, de cascarilla de arroz, palma africana, caña de azúcar y residuos sólidos no peligrosos recogidos en municipios, entre otros.

El Ministerio precisó que los proyectos serán propuestos por la iniciativa privada y se podrán ubicar en distintas provincias del país, en función del recurso primario disponible y las facilidades de conexión con el Sistema Nacional Interconectado, que enlaza a todo el país.

Otra de las iniciativas sometidas a concesión es el denominado "Bloque Ciclo Combinado Gas Natural", con una potencia nominal de 400 megavatios para la generación termoeléctrica con el uso de gas natural, sea de producción nacional o importado.

Para la ejecución de este proyecto se requiere de una inversión privada del orden de los 600 millones de dólares y los operadores deben definir el sitio para la construcción, con el fin de suministrar la energía producida al Sistema Nacional Interconectado en la zona de la ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste).

Los operadores, según el comunicado del Ministerio, podrían considerar los puertos marítimos de Posorja y Monteverde para la importación del gas natural.

Un tercer proyecto que ha sido presentado a concesión es el denominado "nuevo Sistema de Transmisión Nororiental", que abastecerá de energía limpia a la industria petrolera, que actualmente consume combustibles fósiles y del Sistema Interconectado.

Este proyecto se ubicará en las provincias de Sucumbíos y Orellana, al noreste del país, y permitirá entregar unos 300 megavatios de potencia al sistema de generación interconectado de la industria petrolera, cuyo grueso se asienta en esas jurisdicciones amazónicas.

Este proyecto requiere una inversión de 386 millones de dólares para la instalación de 290 kilómetros de líneas de transmisión y enlazar a los principales centros petroleros del país.

El Ministerio, en su escrito, enfatizó que las empresas concesionarias tendrán la seguridad jurídica para el desarrollo de sus inversiones y podrán acceder a estímulos establecidos en las leyes para el fomento productivo, para la atracción de inversiones, de generación de empleo y equilibrio fiscal.

"La implementación de proyectos de infraestructura requiere de fuertes inversiones, en una articulada coordinación entre el sector privado y público", remarcó la fuente y subrayó que estas acciones impulsadas por el Gobierno permiten dinamizar la economía en tiempos de crisis.