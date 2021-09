Duque defenderá su gestión ambiental ante la Asamblea General de la ONU

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Adriana Thomasa

Bogotá, 19 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, viajó este sábado a Estados Unidos, donde se espera que intervenga la próxima semana en la Asamblea General de la ONU para defender su liderazgo en temas de medioambiente y lucha contra el cambio climático, informó este domingo Presidencia.

El jefe de Estado colombiano acabó el sábado su visita oficial a España y de ahí partió directo a Estados Unidos donde mantuvo reuniones hoy y mañana en Washington y participará en la 76ª Asamblea General de la ONU que tendrá lugar en Nueva York del 21 al 27 de septiembre.

"Llegamos a Estados Unidos donde tenemos una agenda focalizada en temas ambientales, migratorios y crediticios. La idea es que salgamos no solo con más ayuda para el país, sino con una oportunidad para que Colombia se convierta en su destino número uno de inversión en América Latina", dijo Duque a su llegada a Washington.

"La agenda del presidente Duque es una agenda enfocada (...) esencialmente en los grandes temas de la discusión global: cambio climático, migraciones y por supuesto todo lo que tiene que ver con la defensa de la democracia", informó este domingo a los medios el embajador de Colombia en EE.UU., Juan Carlos Pinzón.

SIN REUNIONES CON BIDEN

Mañana participará, junto a otros jefes de Estados como Joe Biden, Angela Merkel o Boris Johnson, y al secretario general de la ONU, António Guterres, en una reunión preparatoria para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se celebrará en noviembre en Glasgow.

"Estamos liderando y siendo parte del liderazgo de la agenda del cambio climático", aseguró Pinzón.

No se espera que Duque tenga una reunión oficial con el presidente estadounidense, a pesar de que Colombia es socio preferente en Latinoamérica de Estados Unidos y de que Biden lleva más de medio año en el poder y aún no se han reunido formalmente.

"Esta visita no tiene esa finalidad, pero van a compartir espacios el presidente Biden y el presidente Duque, por ejemplo en la reunión de mañana en escenarios donde va a haber esa agenda de presidentes dedicados al cambio climático", justificó el embajador colombiano, ante las especulaciones de los medios de un enfriamiento de las relaciones.

MEDIOAMBIENTE E INVERSIÓN

En el marco de esta visita, Duque también pretende llevar la defensa medioambiental al campo de las inversiones y la transición energética.

En este sentido, este domingo se reunión con varios presidentes de empresas tecnológicas y energéticas para captar fondos dedicados a "contener los efectos del cambio climático".

"Eso significa que a Colombia le van a llegar recursos para proteger los bosques y la biodiversidad, y para impulsar energías limpias", expresó Pinzón.

Este lunes, se espera que además de la reunión preparatoria para Glasgow, el presidente colombiano se reúna con el consejo editorial del The Washington Post, con expertos en política internacional como Thomas Pickering.

El mandatario hablará con miembros del Caucus Conservacionista Internacional del Congreso de los EE.UU. (ICCF, en inglés), donde se espera que le destinen fondos para que sean destinados a la conservación de bosques y áreas protegidas

También participará en un conversatorio en el Wilson Center, donde hablará de migración y desplazamiento donde ofrecerá su visión sobre el "tratamiento especial a las personas que han venido corriendo de Venezuela oprimidas por un régimen (..) del señor (Nicolás) Maduro", según el embajador.

El martes, ya en Nueva York, se reunirá con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, con el secretario de la ONU, y con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el uruguayo, Luis Alberto Lacalle.

Se espera que intervenga, a partir de las 10.30 (14:30 GMT), en la inauguración de la plenaria de la Asamblea de la ONU. Los días posteriores mantendrá otras reuniones con empresarios y líderes políticos antes de finalizar su visita el jueves.