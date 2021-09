Ciganda, quinta, firmó en el Portland Classic su mejor clasificación de 2021

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- La española Carlota Ciganda, brillante por momentos, no pudo luchar finalmente por el triunfo en el Portland Classic, pero la quinta plaza supone su mejor clasificación en todo 2021.

Tras la alegría de ganar con el equipo europeo la Solheim Cup, Ciganda luchó desde el primer día en los puestos cabeceros, pero en la última jornada de un torneo tres 'bogeys' y un 'doble bogey' dilapidaron sus opciones y acabó quinta con un total de 212 golpes, cuatro bajo el par del campo en un torneo reducido a tres jornadas, a siete impactos de la surcoreana Jin Young Ko, que precedió a su compatriota Jeongeun Lee y a la australiana Su Oh en cuatro.

En abril fue séptima en el HSBC y no lograba mejores clasificaciones finales desde que fue tercera y cuarta en octubre de 2020 en el KPMG PGA Championship y en el Reynolds Lake Oconee, respectivamente.