Ciencia.-Los instrumentos de viento, reflejo de los sudamericanos precolombinos

20-09-2021 Figura de cerámica de la cultura Moche de la costa norte del Perú, que representa una figura humana tocando la flauta de pan. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGUIRRE-FERNÁNDEZ / MUSEUM ZU ALLERHEILIGEN



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los instrumentos musicales de viento reflejan particularmente las relaciones de las poblaciones precolombinas en Sudámerica, según una revisión de la Universidad de Zurich y el Instituto Max Planck.



Los autores comenzaron revisando una de las clasificaciones más populares de la organología global (el estudio de los instrumentos musicales): el sistema de von Hornbostel y Sachs, ensamblado a principios del siglo XX. La clasificación se divide en cuatro clases principales de instrumentos: idiófonos (vibración del propio instrumento, por ejemplo, un sonajero), membranófonos (vibración de una membrana, por ejemplo, un tambor), cordófonos (vibración de cuerdas, por ejemplo, una guitarra) y aerófonos (vibración del viento, por ejemplo, una flauta).



Gabriel Aguirre-Fernández, paleontólogo de la Universidad de Zúrich y primer autor del estudio, inició su viaje hacia la diversidad musical desde una perspectiva macroevolutiva, interesado en formas y funciones. Junto con la estudiante de doctorado Anna Graff de la Universidad de Zúrich y un equipo de etnomusicólogos y arqueólogos con base en Sudamérica ampliaron y perfeccionaron esta clasificación, incorporando 40 años de trabajo documentado por el etnomusicólogo y coautor José Pérez de Arce de la Universidad de Chile. Los hallazgos se presentan en Humanities and Social Sciences Communications.



"Un hallazgo de nuestra revisión sistemática es el papel destacado de los aerófonos para América del Sur en comparación con otros continentes, particularmente en el registro arqueológico", dice Aguirre-Fernández. "Incluso considerando que no todos los materiales utilizados para fabricar instrumentos tienen las mismas posibilidades de ser preservados (los materiales orgánicos como las plantas y los huesos no se conservan tan bien como los materiales inorgánicos como la piedra y la arcilla), más de un tercio de los aerófonos en Sudamérica fueron encontrado exclusivamente en excavaciones arqueológicas, sin registros de uso en el registro etnográfico más reciente".



"Esto sugiere --añade Graff-- que muchos tipos de instrumentos se extinguieron y ya no forman parte del repertorio musical de las poblaciones indígenas. La influencia de los colonizadores europeos, que interrumpieron masivamente el repertorio cultural local, probablemente juega un papel en estos eventos de extinción".



Desde una perspectiva de evolución cultural, el intercambio de instrumentos puede dar testimonio de un camino histórico compartido. La transmisión del conocimiento está influenciada por dos modalidades: transmisión vertical, con información que pasa dentro de un grupo de una generación a la siguiente, y transmisión horizontal, con información que pasa a través del contacto con pares u otros grupos.



Chiara Barbieri, genetista que trabaja en la Universidad de Zurich y afiliada al Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en Jena, trabaja con la historia demográfica y lingüística de América del Sur.



"Encontramos grupos que hablan idiomas relacionados y comparten el mismo conjunto de instrumentos, y esto puede describir conexiones particularmente significativas, con una transmisión vertical estable de características y materiales culturales", dice Barbieri, quien codirigió el estudio.



"También recuperamos conexiones este-oeste a través de la cuenca amazónica, con grupos que comparten el mismo conjunto de instrumentos o similares a largas distancias geográficas. Estos hallazgos, contextualizados con evidencia histórica, arqueológica, lingüística y genética, tienen un gran potencial para iluminar capítulos pasados ??en Historia de América del Sur ".



"Las flautas de pan son especialmente interesantes", añade Aguirre-Fernández. "Nos enfocamos en ellos en un estudio de caso por su gran diversidad de formas y presencia generalizada en el continente. Al analizar los rasgos de la flauta de pan en diferentes sociedades, recuperamos relaciones que reflejan áreas de influencia regional y cultural, correspondientes a los Andes del norte, el los Andes meridionales y un núcleo amazónico".



Marcelo Sánchez-Villagra, paleontólogo de la Universidad de Zúrich que coordinó el estudio, destaca la importancia de catalogar los artefactos humanos en colecciones tan sistemáticas. Al viajar a museos y discutir sus hallazgos con musicólogos y antropólogos, está convencido de que este trabajo es tan relevante como la investigación existente sobre otros artefactos, como los estilos cerámicos, que se estudian más comúnmente a amplias escalas geográficas.