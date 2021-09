20-09-2021 Chile.- Sichel apoya la dimisión de Rojas Vade por su falso cáncer: "es lo mínimo". SANTIAGO, 20 (Agencia UNO/EP) El candidato presidencial de Chile Podemos Más (izquierda), Sebastián Sichel, ha respaldado la dimisión de Rodrigo Rojas Vade como miembro de la Convención Constitucional después de revelarse que era falso que tenía cáncer, extremo por lo que está siendo investigado por perjurio por parte de la Fiscalía. POLITICA SUDAMÉRICA CHILE SEBASTIAN BELTRAN GAETE



SANTIAGO, 20 (Agencia UNO/EP)



El candidato presidencial de Chile Podemos Más (izquierda), Sebastián Sichel, ha respaldado la dimisión de Rodrigo Rojas Vade como miembro de la Convención Constitucional después de revelarse que era falso que tenía cáncer, extremo por lo que está siendo investigado por perjurio por parte de la Fiscalía.



"Por fin (...). Obvio. Vuelvo a la cosa de la fe pública. Los políticos estamos en el mínimo de credibilidad, en el mínimo. Cuando alguien juega con la fe pública y es capaz de inventar una enfermedad no sólo le provoca dolor a quienes votaron por él, sino como me lo dijo una señora en la calle, a aquellos que padecen cáncer", ha afirmado Sichel.



"Entonces creo que es lo mínimo a esta altura del partido (...) aunque no haya reglas", ha argumentado. Para Sichel, "éste no es un problema solo de Rojas, lo quiero decir bien abierto, es un problema de la Lista del Pueblo". "Es un problema de la izquierda de Chile, de la gobernabilidad que puede garantizar cuando efectivamente parece que todo vale para llegar al poder o cuando parece que todo es posible", ha añadido.



"Me hubiera gustado mucho más una condena directa de los sectores de izquierda que hubiera pedido que él renunciara y lo que vi más bien fue tibieza y que él tomó esta decisión", ha apuntado.



Así, ha defendido "consensos mínimos: mentir es malo, fingir una enfermedad en una campaña es malo, deberíamos no pagar las pensiones alimenticias es pésimo".



Rojas Vade ha anunciado este lunes su renuncia a la Convención Constitucional y ha pedido de nuevo disculpas "a todas las personas que se han sentido traicionadas". "He cometido errores muy graves, pero ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mi problemas médicos", ha apuntado.



El 4 de septiembre saltó la noticia sobre el falso diagnóstico de Rojas Vade, un terremoto político en Chile, cuando él mismo publicó un vídeo en su cuenta de Instagram admitiendo que había mentido sobre un cáncer que había dicho padecer ya durante el estallido social de 2019 y durante la campaña para las elecciones a la Convención Constituyente.