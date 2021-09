Chile.- Rodrigo Rojas Vade, el constituyente que fingió tener cáncer, renuncia a la Convención Constitucional chilena

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Rodrigo Rojas Vade ha anunciado este lunes su renuncia a la Convención Constituyente chilena, después de que ya dimitiera de su cargo como vicepresidente al destaparse que mintió acerca de padecer cáncer cuando se presentó a las elecciones.



"No volveré a asistir o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud" ha explicado en un vídeo compartido en su cuenta de la red social Instagram. "No aceptaré dinero por los días en que no trabajé sin justificación y tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo", ha agregado.



Rojas Vade ha explicado, según recoge 'La Tercera', que el rol de la convención es "demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento y resultado".



"Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de Constitución Política que entregarán al país para su ratificación para dejar atrás a la nefasta Constitución de 1980, al igual que los millones que salieron a las calles desde el 18 de octubre y han defendido el proceso para llegar a ella. Mi compromiso sigue siendo real", ha indicado, después de pedir disculpas a las personas que se han sentido "traicionadas".



Tras conocerse la noticia, un terremoto político en Chile, la mesa directiva de la Convención Constitucional remitió un oficio a la Fiscalía Nacional pidiendo que se abra una investigación por los delitos que habría cometido Rojas en su declaración de patrimonio e intereses.



En el documento advierte que Rojas declaró en esos documentos una deuda bancaria que relacionó con su tratamiento de cáncer, enfermedad que reconoció no padecer, por lo que dicha declaración de patrimonio "no sería fidedigna".



La noticia sobre el falso diagnóstico de Rojas Vade saltó a principios de mes cuando él mismo publicó un vídeo en su cuenta de Instagram admitiendo que había mentido sobre un cáncer que había dicho padecer ya durante el estallido social de 2019 y durante la campaña para la Convención Constituyente.