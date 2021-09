Biden se estrenará en la ONU entre dudas sobre su afán de multilateralismo

El presidente de EE.UU., Joe Biden, es visto en la Casa Blanca, este 20 de septiembre de 2021, en Washington. EFE/Michael Reynolds

Washington, 20 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, dará este martes su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU con el objetivo de retomar el papel de gran defensor de la diplomacia multilateral, en un momento de dudas al respecto y tensiones con aliados como Francia.

Biden viaja este lunes a Nueva York con una agenda muy reducida, que incluye apenas una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres; su discurso ante la Asamblea General y una entrevista el martes con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, antes de regresar el mismo día a Washington.

En ese breve periodo, el presidente intentará reivindicarse de nuevo como gran promotor de la cooperación global, después de una racha de roces con sus aliados en temas como la retirada de Afganistán y de la crisis diplomática con Francia por el contencioso de los submarinos.

"El discurso (de Biden en la ONU) se centrará en la idea de que estamos cerrando el capítulo de 20 años de guerra y abriendo otro de diplomacia intensa, reuniendo a aliados, socios e instituciones para lidiar con los grandes desafíos de nuestro tiempo", dijo este martes a periodistas un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato.

En un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y China, Biden tratará de apaciguar a quienes temen un conflicto más grave entre ambas potencias, como aseguró este fin de semana el propio secretario general de la ONU.

"El presidente dejará absolutamente claro que no quiere entrar en una guerra fría con ningún país del mundo", incluida China, subrayó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

No obstante, según el citado funcionario estadounidense, Biden defenderá su "competición vigorosa, intensa y basada en principios" con China, y su deseo de que esta "no derive en un conflicto".

El discurso de Biden girará también en torno al argumento de que "la próxima década determinará el futuro, no solo de Estados Unidos, sino de la comunidad global", de acuerdo con Psaki.

Por ello, el mandatario defenderá "la importancia de restablecer las alianzas" de Estados Unidos "después de los últimos años", añadió la portavoz, en referencia al mandato de Donald Trump (2017-2021) y su política aislacionista.

Ese mensaje tendrá difícil calado en Francia, que ha acusado a Biden de mantener el estilo unilateral de Trump y ha llamado a consultas a su embajador en Washington después del anuncio, la semana pasada, de un pacto de defensa entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia.

En virtud de ese acuerdo, Estados Unidos ayudará con Australia a desarrollar submarinos de propulsión nuclear, lo que ha provocado que el Gobierno australiano cancele otro contrato con los franceses para comprar sumergibles convencionales.

Dado que el presidente francés, Emmanuel Macron, no viajará a Nueva York para la Asamblea General, Biden confía en limar asperezas con él durante una próxima llamada telefónica entre ambos, pero no tiene previsto ofrecerle ningún tipo de compensación por el contrato perdido, según Psaki.

El contencioso con Francia no es el único tema que ha provocado que los aliados de EE.UU. cuestionen el mensaje de regreso al multilateralismo de Biden: la caótica retirada de Afganistán y el desigual reparto global de las vacunas contra la covid-19 también han merecido críticas a la Casa Blanca.

En lo relativo a la pandemia, el presidente estadounidense ha querido llegar a la Asamblea con una buena noticia, al anunciar este lunes que en noviembre permitirá la entrada en EE.UU. de los extranjeros que estén vacunados.

También presionará para trazar una "respuesta colectiva" a los retos que presenta la variante delta y la campaña de vacunación, durante una cumbre virtual que Biden presidirá el miércoles desde Washington, según la Casa Blanca.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, estará en Nueva York de lunes a jueves y participará en sendas cumbres sobre Afganistán y clima, además de abordar el futuro del acuerdo nuclear con Irán en una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Lucía Leal