Barcelona va por la hazaña de visita ante Flamengo

Fabián Bustos, director técnico del Barcelona, en una imagen de archivo. EFE/ Marcos Pin/POOL

Guayaquil (Ecuador), 20 sep (EFE) .- El equipo ecuatoriano Barcelona viajará este lunes en un vuelo chárter hasta Brasil en procura de alcanzar una hazaña futbolística, con un resultado favorable, el próximo miércoles contra Flamengo en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores.

El cuadro ecuatoriano, que eliminó en cuartos de final al también brasileño Fluminense, tras empates por 2-2 en Brasil y por 1-1 en Guayaquil, se vio afectado por lesiones y bajones futbolísticos que dejan en dudas de si alcanzarán a recuperar el nivel que les valió para llevar al equipo hasta esta instancia del torneo.

En el reciente partido del torneo local ante Deportivo Cuenca, si bien, mostró solvencia ofensiva desde la salida desde su propia zona, que le valió para marcar tres goles, también mostró desorden en el sistema defensivo, que se reflejó con los dos goles que le marcó un cuadro poco ambicioso en ataque.

El técnico barcelonista, el argentino Fabián Bustos, no ocultó su preocupación por las falencias de sus defensas, cuyo nivel ha sido superior al mostrado en los actuales momentos, que tampoco ha contado con el respaldo de sus centrocampistas como ha sido característica, especialmente de aquellos que recuperan y le dan una buena distribución al balón.

Más allá de todo eso, tanto el cuerpo técnico como sus jugadores confían en que en el partido más importante en lo que va de la temporada, vuelva a fluir el funcionamiento que permitió al equipo llegar una vez más a una semifinal.

En la fase de Grupos, Barcelona ganó cuatro partidos, empató uno y perdió uno, por lo que fue primero del Grupo C; en octavos de final eliminó al argentino Vélez Sarsfield con el que perdió por 1-0 en Argentina, pero se tomó la revancha por 3-1 en Guayaquil, y en cuartos de final le bastaron los empates por 2-2 de visitante y por 1-1 de local ante Fluminense.

"Flamengo no nos asusta, si se refuerza (para esta instancia del torneo) es porque nos respeta", ha señalado Marcos Connena, asistente técnico de Bustos.

En la actual temporada de la Libertadores, Barcelona se ha mantenido invicto, pues en la fase de Grupos derrotó por 0-2 a Santos y empató por 2-2 con Fluminense.

El equipo logró recuperar de severas lesiones al defensa Mario Pineida, al centrocampista Bruno Piñatares y al atacante Adonis Preciado, por lo que es probable que Bustos presente la siguiente alineación: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina (Sergio López), Emmanuel Martínez, Adonis Preciado; Damián Díaz y Gonzalo Mastriani. EFE

rm/sm/nam