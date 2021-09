Argelia.- Macron se disculpa por el "abandono" de los argelinos que lucharon con Francia en la Guerra de Independencia

Desvela que presentará un proyecto de ley para el pago de compensaciones y reparaciones



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha presentado este lunes disculpas oficiales por el "abandono" de los combatientes argelinos que participaron en la Guerra de Independencia del lado de París y ha desvelado que presentará un proyecto de ley para el pago de compensaciones y reparaciones.



"En nombre de Francia, digo a los 'harkis' y a sus hijos, con toda solemnidad, que la República tiene una deuda (con ellos)", ha manifestado, utilizando el término con el que se reconoce a los argelinos que combatieron del lado de Francia en Argelia entre 1954 y 1962.



"A los combatientes, les traslado nuestro reconocimiento. No les olvidaremos. A los combatientes abandonados, a sus familias, que sufrieron los campamentos, las prisiones, les pido perdón. No olvidaremos", ha señalado el mandatario francés durante un breve discurso.



Así, ha incidido en que "el honor de los 'harkis' debe estar grabado en la memoria nacional" y ha apostado por "cerrar las heridas" a través de "palabras de verdad, gestos de memoria y actos de justicia".



"Es por ello por lo que el Gobierno presentará antes de final de año un proyecto para inscribir en el mármol de las leyes el reconocimiento y la reparación con los 'harkis'. Me comprometo a ello", ha remachado el presidente francés.



Alrededor de 200.000 'harkis' combatieron en la Guerra de Independencia bajo bandera francesa, tras lo que estas tropas auxiliares fueron abandonadas por la potencia colonial, lo que derivó en actos de represión contra ellos por su papel en el conflicto, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



Por otra parte, decenas de miles de ellos que lograron viajar a Francia quedaron en unas condiciones de vida pésimas, lo que provocó que el expresidente francés Nicolas Sarkozy reconociera la responsabilidad histórica de París en su situación.



El propio Macron ordenó en marzo desclasificar documentos hasta ahora protegidos por el secreto de Defensa previos a 1971, incluidos los relativos a la guerra de Argelia, si bien el Elíseo afirmó en enero que Francia no pedirá "disculpas" por la colonización en Argelia.



A pesar de ello, desveló que Francia celebrará actos "simbólicos" con los que pretende alcanzar la "reconciliación" entre ambos países, después de analizar el informe encargado a Stora, que recoge los consejos para que los dos países logren finalmente acercar posturas.