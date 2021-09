AMP.- Ruanda.- La Justicia ruandesa condena a 25 años por terrorismo a Paul Rusesabagina, el héroe de 'Hotel Ruanda'

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Ruanda ha condenado este lunes a 25 años de cárcel por cargos de terrorismo a Paul Rusesabagina, el héroe cuya historia se narra en la película 'Hotel Ruanda', por su papel al frente del Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRDC), brazo político del grupo rebelde Frente de Liberación Nacional (FLN).



La jueza Beatrice Mukamurenzi ha resaltado que Rusesabagina jugó un papel en la creación del FLN y entregó financiación al grupo, por lo que el hombre "es culpable del crimen de terrorismo", según ha recogido el diario ruandés 'The New Times'.



Así, ha resaltado que, si bien Rusesabagina decidió dejar de comparecer en las vistas del juicio, había "reconocido" durante los interrogatorios haber entregado fondos al FLN y ha rechazado el argumento de que el MRDC buscara facilitar la repatriación de ruandeses en el exilio.



"Las atrocidades cometidas por este grupo son completamente diferentes del mandato que dicen que tenían", ha argüido la jueza, quien ha declarado igualmente culpable de cargos de terrorismo a Callixte Nsabimana, un antiguo portavoz del MRDC condenado ahora a 20 años de cárcel.



En este sentido, ha sostenido que el MRCD contaba con "distintas estructuras", incluido el FLN como brazo armado, por lo que ha subrayado que "a raíz de los actos del FLN, el MRCD es un grupo terrorista". "Atacaron a civiles desarmados en su día a día", ha zanjado.



El fallo llega en el marco de un proceso en el Alto Tribunal para Crímenes Internacionales y Transfronterizos contra Rusesabagina y otros 20 sospechosos por sus lazos con el MRCD y el FLN. El héroe de 'Hotel Ruanda' hace frente a nueve cargos, entre ellos formación de un grupo terrorista, financiación de actividades terroristas, asesinato y secuestro.



Rusesabagina defendió durante la apertura del juicio que el tribunal no tiene autoridad para juzgarle debido a que es ciudadano belga. "No soy ruandés, soy un rehén belga. Fui secuestrado y ahora estoy siendo retenido", manifestó, antes de denunciar su secuestro en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para su traslado a Ruanda.



El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el MRDC creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.



Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 --en el que fueron masacrados cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados-- aprovechando sus contactos.