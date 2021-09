Afganistán.- Colombia dice que "por ahora" y "en el corto plazo" no acogerá refugiados afganos

31-08-2021 Refugiados afganos llegan a la Base Naval de Rota donde serán atendidos por EEUU. A 31 de agosto de 2021, en Rota (Cádiz, Andalucía, España). POLITICA María José López - Europa Press



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, ha asegurado que "por ahora" no llegarán ciudadanos refugiados afganos al país sudamericano.



Sin embargo, Pinzón ha remarcado que el Gobierno de Colombia, con su presidente, Iván Duque, a la cabeza, sigue dispuesta a recibirlos cuando Estados Unidos lo considere, recoge Caracol Radio.



De este modo, el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia por el que este último país acogería a, al menos, 4.000 ciudadanos de Afganistán de forma temporal, no se materializará por el momento.



"Hay un acuerdo que siempre queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra y que por lo pronto y por ahora, no ha ocurrido y no lo vemos en el corto plazo, pero la voluntad de Colombia está ahí y el acuerdo está ahí", ha enfatizado Pinzón desde su residencia en la capital de Estados Unidos.



Así, el embajador ha aclarado que la posibilidad de recibir a los refugiados afganos sigue sobre la mesa pero que la decisión dependerá de que la administración el presidente estadounidense, Joe Biden, decida, o no, tener en cuenta este ofrecimiento de Duque.



"Fue el primer país de América Latina y tal vez el segundo en el mundo que salió a ofrecer la posibilidad de que personas de Afganistán, para protegerles sus derechos, pudieran pasar un tiempo en Colombia. En ese sentido, se avanzó mucho en el acuerdo con Estados Unidos y esa disposición sigue" ha puesto en valor Pinzón.



Se prevé que los afganos evacuados en Kabul durante el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, permanezcan en las bases militares de la Unión Americana en países como Alemania, España, Emiratos Árabes o Qatar a la espera de la investigación de seguridad que les permita migrar hacia Estados Unidos donde miles serán reasentados.



Sin embargo, estos vuelos de evacuados con destino a la Unión Americana están actualmente suspendidos debido a varios casos de sarampión que se han detectado entre los recién llegados al país.