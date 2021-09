Migrants wade through river to cross Mexico-U.S. border

Start: 20 Sep 2021 14:16 GMT

End: 20 Sep 2021 15:01 GMT

ACUNA, MEXICO – Migrants walk through the river to cross the border between Ciudad Acuña, Mexico and Del Río Texas

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Mexico

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com