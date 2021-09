87-84. Ogunbowale y las Wings dejan a Sparks fuera de los playoffs

Fotografía de archivo en la que se registró a Arike Ogunbowale (c), al actuar para las Dynamo Kursk y actual escolta de las Wings de Dallas de la WNBA, quien aportó 20 puntos en el triunfo de su equipo 87-84 sobre las Sparks de Los Ángeles. EFE/J.M.García

Arlington (Texas, EE.UU.), 19 sep (EFE).- La escolta Arike Ogunbowale anotó 20 puntos y las Dallas Wings cerraron la temporada regular de la WNBA el domingo con una victoria por 87-84 sobre Los Ángeles, que mantuvo a las Sparks fuera de los playoffs, dándole el puesto No. 8 a las New York Liberty.

Con Los Ángeles y Washington perdiendo en el último día, Nueva York (12-20), que había ya completado la temporada regular, entró en los playoffs al tener el mejor desempate entre los tres equipos.

Las Liberty jugarán un partido de eliminación simple de primera ronda en Phoenix el jueves ante el equipo local de las Mercury.

Los Wings (14-18) quedaron en el séptimo lugar y jugarán con las Chicago Sky, sexto cabezas de serie, también el jueves a partido único.

El equipo de Dallas lideraron 44-41 en la mitad y ampliaron la ventaja a 13 a principios del último cuarto antes de que los Sparks respondieran con nueve puntos seguidos.

Dos veces Ogunbowale anotó triples para restaurar la ventaja a siete. Los equipos intercambiaron canastas, pero la base Allisha Gray falló dos tiros libres (antes de eso, Dallas fue 17 de 17) con 7.4 segundos por jugar, lo que le dio a Los Ángeles una última oportunidad.

Las Sparks fueron 13 de 26 con los tiros desde fuera del perímetro hasta que la base Erica Wheeler, quien anotó 22 puntos, falló un último intento del empate en los últimos segundos con las Sparks.

La alero reserva Marina Mabrey anotó 16 puntos con las Wings. Dallas también recibió un impulso de la alero reserva Isabelle Harrison, quien se perdió los cuatro partidos anteriores debido al protocolo de Covid-19. Anotó 14 puntos.

La alero Nneka Ogwumike mantuvo a Los Ángeles en el partido, acertando dos de sus cuatro triples en el último cuarto y aportó un doble-doble de 18 puntos con 10 rebotes.

Mientras que la escolta Te'a Cooper lideró a las Sparks con 24 puntos que al final no evitaron la derrota de las Sparks.