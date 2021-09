8-7. El dominicano Tatis Jr., comete un error para los Padres que permite el triunfo de Cardenales

Fotografía de archivo en la que se registró al dominicano Fernando Tatis Jr., jardinero central de los Padres de San Diego. EFE/John G. Mabanglo

San Luis (EE.UU.), 19 sep (EFE).- El jardinero central dominicano Fernando Tatis Jr., dejó caer un tiro de Nolan Arenado con las bases llenas y lanzó la bola a home, lo que llevó a una primera entrada de cinco carreras, y los Cardenales de San Luis vencieron 8-7 a los Padres de San Diego.

San Luis completó "barrida" de tres juegos y abrió ventaja de 3,0 juegos para el segundo comodín de la Liga Nacional sobre los Rojos de Cincinnati y los Filis de Filadelfia.

Los Cardenales no habían ganado ocho juegos seguidos desde el 7 al 15 de agosto de 2018.

San Luis estuvo a 8,5 juegos de un puesto de comodín el 10 de agosto.

San Diego, que perdía 8-4 en la octava entrada, perdió ocho de 11 y cayó 3,5 juegos detrás de los Cardenales.

El error de Tatis, quien eligió no hacer un tiro a segunda o a tercera para un out, se produjo un día después de su pelea en el banquillo con su compañero de equipo Manny Machado.

Nolan Arenado conectó un volado al centro que Tatis se acomodó a 226 pies del plato y permitió que rebotara fuera de su guante. En lugar de lanzar a segunda o tercera para una salida forzada fácil, el jardinero central de 22 años con un contrato de 340 millones de dólares y 14 años se apresuró a lanzar un tiro de un salto que llegó bien al plato después de que Edman anotó de pie.

Por los Cardenales la victoria se la acreditó el relevo Alex Reyes (9-8) en dos episodios.

Por los Padres la derrota la cargó el abridor Jake Arrieta (5-14) en un tercio de entrada.