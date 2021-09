Vinicius salva el liderato del Real Madrid

Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria ante el Valencia este domingo en el estadio de Mestalla. EFE/Kai Forsterling

Madrid, 19 sep (EFE).- Un disparo del brasileño Vinicius que rozó en el francés Dimitri Foulquier y una asistencia a Karim Benzema permitieron al Real Madrid remontar al Valencia en los últimos minutos de su visita a Mestalla (1-2) y mantener el liderato en LaLiga Santander tras la quinta jornada.

Estaba el equipo de Carlo Ancelotti en la lona, k.o. tras el gol de Hugo Duro (m.66) después de un grave fallo de Lucas Vázquez. El italiano se había jugado todas sus cartas retirando del campo a Casemiro, Modric, Valverde y Hazard. Los tres primeros estaban acusando el desgaste del partido de 'Champions' en Milan ante la incansable presión del Valencia.

El equipo de José Bordalás saboreaba un nuevo triunfo ante los blancos, esta vez de verde con su nueva equipación de visitante, y el primer puesto en LaLiga, algo impensable hace no tanto tiempo. Era el premio a un partido modélico en cuanto a intensidad y disposición. Ahogó al Real Madrid, pero no le remató. Como ante el Inter, el meta belga Thibaut Courtois le sostuvo y en esta ocasión apareció, estelar de nuevo en este arranque de campaña, Vinicius para firmar la remontada junto a Benzema.

El triunfo deja solo en cabeza de la tabla al Real Madrid, con trece puntos, dos más que el Atlético de Madrid, y deja al Valencia tercero a tres, empatado con la Real Sociedad. El otro gran aspirante, el Barcelona, está a seis, pero tiene dos partidos pendientes. Uno lo jugará este lunes frente al Granada en el cierre de la quinta jornada, en la que el cuadro de Ancelotti fue el único 'europeo' hasta el momento en ganar su partido.

El resto pagó el peaje de la competición continental. Ninguno, a la espera de los barcelonistas, logró la victoria, incluido el Atlético de Madrid, el defensor del título, que el sábado cedió un nuevo empate, ante el Athletic.

El meta marroquí Yassine Bono volvió a ser fundamental para un Sevilla que no ha conseguido aún poner en marcha la maquinaria de su remozado proyecto como desearía Julen Lopetegui. Paró un penalti y salvó al menos un punto en el Reale Arena.

El martes tuvo que afrontar tres penas máximas ante el Salzburgo y solamente le marcaron una. En esta ocasión tuvo que defender solo una, a los 27 minutos, tras acudir el colegiado Antonio Miguel Mateu Lahoz al vídeo. Y supo aguantar bien a todo un especialista como Mikel Oyarzabal y evitó el tanto con los pies.

El resto fueron fuegos de artificio de ambos equipos. El 0-0 impide a la Real sumar su cuarta victoria seguida y le sitúa en la cuarta plaza, en tanto que el Sevilla, con un partido menos, acumula ocho puntos, es sexto a cinco del Real Madrid.

Tampoco hubo goles en el primer encuentro del domingo entre el Mallorca y el Villarreal en Son Moix. El cuadro balear se mantiene invicto en casa y el castellonense por el momento solamente sabe empatar. Todos sus partidos han terminado en tablas.

El conjunto de Unai Emery saltó al campo con cuatro cambios con respecto al equipo que empató (2-2) con el Atalanta, uno de ellos obligado por la lesión (sobrecarga muscular) que sufrió su goleador Gerard Moreno a última hora. No le dio resultado, como las cuatro sustituciones que hizo a la vez en el segundo periodo.

El otro conjunto europeo, el Betis también empató ante el Espanyol (2-2), que tras quejarse de la prolongación en el encuentro ante el Atlético de Madrid encontró la salvación esta vez en el tiempo añadido gracias a un gol a los 97 minutos del uruguayo Leandro Cabrera.

Fue la guinda a un partido muy atractivo que castigó a un Betis que no supo sentenciar el choque después de haber remontado el tanto de Aleix Vidal (m.16) por medio del brasileño Willian Jose (m.41) y del francés Nabil Fekir (m.49+). El Espanyol, que llegó a tener una gran ocasión de Adrián Embarba para situarse 0-2, resistió y al final tuvo la fe de ir a por el punto, beneficiado por la expulsión del argentino Germán Pezzella a los 78 minutos.

Las tablas aplacan el intento de escalada del equipo del chileno Manuel Pellegrini, instalado en la mitad de la tabla, y ponen fin a la racha de derrotas de los hombres de Vicente Moreno, que aún no conocen la victoria en su regreso a Primera división.

José Antonio Pascual