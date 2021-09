Unas 7.000 personas LGBT marchan en Kiev por la igualdad de derechos

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Kiev, 19 sep (EFE).- Unas 7.000 personas, según los organizadores, participaron hoy en el centro de la capital de Ucrania en la "Marcha por la igualdad" para exigir más derechos para la comunidad LGBT+ en el país, entre ellos el reconocimiento de la unión civil y una lucha más eficaz contra los delitos de odio contra el colectivo.

Los activistas ondearon banderas arcoíris y pancartas con lemas como "este es mi país de origen también", "juntos por la igualdad de derechos" o "yo existo". También corearon consignas como "rebelde, amor, no renuncies a los derechos".

DESAFÍOS LEGALES

"Por un lado, hay más visibilidad (de la comunidad LGBT+ en Ucrania), la gente se vuelve más abierta", dijo a Efe Dzvenyslava Shcherba, representante de Amnistía Internacional (AI) y activista LGBT que encabezaba la marcha con una bandera arcoíris en la mano.

Pero "por otro lado, todavía existen muchas limitaciones legales: las personas LGBT+ no pueden casarse o adoptar niños y los delitos de odio contra ellos no se investigan", recalcó.

Las principales demandas de los organizadores de la marcha por la igualdad este año fueron adoptar e implementar leyes sobre delitos de odio, así como las que permiten las uniones civiles de parejas LGBT+ en Ucrania.

"Hay parejas que conviven desde hace 15, 20 años, que crían hijos, pero el Estado no las reconoce como familias", explicó a Efe Olena Shevchenko, coordinadora de "Orgullo Kiev" y directora de la ONG Insight.

Su organización opera en diez ciudades ucranianas, donde promueve los derechos de las mujeres y del colectivo LGBT+, y donde brinda asistencia legal y psicológica a estas personas.

"Existe una gran brecha entre la sociedad, que se está volviendo más tolerante y tolerante con las personas LGBT+ y los políticos, que todavía creen que Ucrania es un país muy conservador", dijo.

VETERANOS DE GUERRA LGBT POR LA IGUALDAD DE DERECHOS

En el orgullo gay en Kiev se encontraban ONG ucranianas e internacionales de derechos humanos, organizaciones de padres de niños LGBT+ que enfrentan acoso escolar y una comunidad de veteranos de guerra que crea conciencia sobre los derechos de los homosexuales en el Ejército.

Viktor Pylypenko, uno de los primeros veteranos de la guerra en el Donbás que declaró abiertamente que era gay después de dejar el Ejército en 2018, vistió su uniforme militar con condecoraciones.

Pylypenko es cofundador de la ONG "Soldados LGBT ucranianos por la igualdad de derechos", que cuenta con 120 miembros.

"Estoy aquí porque quiero igualdad de derechos, en particular el derecho a casarme y tener una familia", dijo a Efe.

"Me golpearon hace dos años después de declararme gay y conozco a muchos soldados que son discriminados por su orientación sexual", añadió.

MÁS SEGURIDAD

Para Shcherba este era su cuarta marcha LBGT+ y se sentía más seguro que los anteriores.

A principios de año se llevaron a cabo dos marchas del orgullo gay en las ciudades de Járkov y Odesa.

Hubo pequeños enfrentamientos entre la policía y los grupos de extrema derecha en Odesa, que terminaron en arrestos, pero no se reportaron ataques a activistas LGBT.

Para garantizar la seguridad de la marcha este domingo hubo en Kiev una fuerte presencia policial. Varias estaciones de metro se cerraron al público y se emplearon detectores de metal en los puntos de acceso al acto.

"Todos los participantes del Orgullo recibieron una larga lista con medidas de seguridad antes del acto. Hay mucha policía, vallas metálicas. Esto está mal y por eso estamos aquí, porque queremos ser aceptados", recalcó Shcherba.

Una vez finalizada la marcha, la policía escoltó a los activistas hasta una de las estaciones de metro en las afueras de Kiev, para evitar posibles ataques de grupos religiosos y de extrema derecha.

Olga Tokariuk