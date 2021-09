Terelu Campos lo tiene claro, apoya a Alejandra Rubio en la guerra con su hermana

19-09-2021 TERELU CAMPOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Terelu Campos está cansada de las polémicas entre su hermana y su hija. Lo ha dicho por activa y por pasiva, quiere mantenerse al margen de los problemas familiares que estas dos quieran llevar a la esfera pública. Y es que la periodista nunca ha llevado a los platós de televisión los problemas que ha podido tener con seres queridos o familiares, pero desde que su hija y su hermana comparten profesión, todo ha cambiado.



Este sábado Terelu Campos tuvo que enfrentarse en 'Viva la vida' a las palabras que había dedicado Carmen Borrego a Alejandra Rubio en 'Sálvame Diario' y 'Deluxe'. Aunque no quiso confesar públicamente qué le habían parecido, la colaboradora aseguró que ya le había mostrado su opinión a su hermana, pero en la esfera de lo privado. Lo hizo con el rostro muy serio y después de escuchar muchas veces esta semana que está enfadada con Carmen, es evidente que no le gustó.



Después del programa, Terelu se fue a disfrutar de una cena con amigos y con su hija Alejandra Rubio. A pesar de que el conflicto es entre tía y sobrina, la colaboradora en esta ocasión sí que se ha posicionado, a favor de su hija, porque entiende que es su hermana la que ha vuelto a sacar el tema públicamente.



"La veo tranquila, que es lo único que me importa" decía Terelu cuando la preguntábamos por cómo se encontraba Alejandra Rubio tras la polémica. Y cuando la comentamos el apoyo que le brinda a su hija en estos momentos, nos contesta: "Claro cariño".