¿Se puede salvar el acuerdo nuclear con Irán? Acá algunas pistas previo a cumbre de la ONU

Tras meses de difíciles negociaciones, ¿podrán Estados Unidos e Irán encontrar una forma de salvar el acuerdo nuclear de 2015?

La cumbre anual de Naciones Unidas la semana entrante podría ofrecer pistas la próxima semana, cuando el nuevo gobierno de mano dura de Irán haga su debut internacional.

- ¿En qué van las negociaciones? -

Tras la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden en enero, Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones indirectas en Viena a través de intermediarios de la Unión Europea y de las naciones que permanecen en el acuerdo: Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China.

En 2018, el expresidente Donald Trump había retirado a Estados Unidos del acuerdo negociado por su predecesor Barack Obama, argumentando que no abordaba otras preocupaciones sobre Irán, incluido su apoyo a grupos regionales que atacan a los aliados de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí.

El acuerdo prometía a Irán un alivio económico por una fuerte reducción de su trabajo nuclear, pero en vez de eso, Trump impuso amplias sanciones a Teherán, incluyendo una prohibición unilateral de Estados Unidos a las exportaciones de petróleo.

Las negociaciones han avanzado, pero están estancadas desde junio, ya que Irán insiste en el levantamiento de todas las sanciones. El gobierno de Biden dice que sólo está dispuesto a estudiar las medidas adoptadas en respuesta al programa nuclear.

El nuevo presidente ultraconservador de Irán, Ebrahim Raisi, entró a principios de agosto y puso a un partidario de la línea dura al frente de las negociaciones, en sustitución del equipo más moderado de su predecesor Hasan Rohani, que buscaba una mejor relación con Occidente.

- ¿Qué pasará en la ONU? -

Raisi se estrenará en la escena internacional con un discurso el martes ante la Asamblea General de la ONU, pero, como muchos líderes, aparecerá por vídeo debido a las medidas sanitarias por la pandemia.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hosein Amir Abdollahian, viajará a Nueva York, pero no está prevista ninguna reunión con funcionarios de Estados Unidos.

"No hemos hecho ningún plan directo de reuniones bilaterales mientras estén aquí, pero eso no significa que no valoremos las conversaciones con los iraníes", dijo la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

Sin embargo, se espera que haya diplomacia indirecta cuando los europeos vean al nuevo equipo iraní. El responsable estadounidense del tema Irán, Rob Malley, visitó recientemente Moscú, donde habló de reuniones "constructivas".

En cambio, un diplomático europeo dijo que China, el principal socio comercial de Irán, ha tratado de proteger cada vez más a Teherán.

- ¿Qué sigue? -

Amir Abdollahian sugirió a finales de agosto que las negociaciones en Viena no se reanudarán hasta dentro de dos o tres meses, aunque algunos observadores esperan que las conversaciones se adelanten.

Lo que no está claro es si Teherán mantendrá las mismas objeciones que en junio o si endurecerá aún más su postura, dijo Ali Vaez, experto en Irán del International Crisis Group.

"Estados Unidos está muy cerca de su objetivo. No creo que le quede mucho más espacio de maniobra a la administración Biden", dijo Vaez.

"Y, por tanto, si los iraníes intentan hacer una negociación más difícil, es básicamente una fórmula para el estancamiento".

- ¿Cuándo será demasiado tarde? -

Cuanto más se retrase, más tendrá Irán la capacidad de producir una bomba nuclear si así lo desea, según los expertos.

"Nos estamos acercando al punto" en el que un acuerdo nuclear "no reproduce los beneficios que ese acuerdo logró", dijo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, en una reciente visita a Alemania, aunque se abstuvo de fijar una fecha.

Una cuestión clave será la cooperación entre Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica.

El jefe del organismo de control de la ONU, Rafael Grossi, visitó Teherán este mes y llegó a un acuerdo para continuar la vigilancia de las instalaciones nucleares iraníes, pero sólo de forma temporal.

Vaez estimó que si las cuestiones con el OIEA no se resuelven antes de noviembre, la cuestión nuclear iraní podría convertirse en una crisis en toda regla que supondría la muerte definitiva del acuerdo de 2015.

