R.Unido.- China, uno de los mayores emisores, todavía no confirma su asistencia a la COP26, según Reino Unido

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), Alok Sharma, ha informado este domingo de que China, uno de los mayores emisores de gases contaminantes del mundo, todavía no ha confirmado su asistencia al evento climático.



En este sentido, Sharma ha precisado que el presidente chino, Xi Jinping, no ha anunciado si asistirá, aunque ha indicado que en su reciente viaje al país asiático mantuvo "discusiones francas" con las autoridades chinas, donde se comprometieron a presentar "antes de la COP26 planes ambiciosos para reducir las emisiones".



"En cada conversación que tuve con los chinos, fueron muy claros que querían ver la COP26 como un éxito", ha agregado Sharma, recoge Sky News. No obstante, a pesar de la disposición de Pekín, tampoco saben si enviará una delegación a la cumbre, aunque tienen "muchas esperanzas" de que lo haga.



La presencia de China, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, se perfila como crucial para el éxito de las conversaciones para frenar el calentamiento global, aunque el reciente acuerdo militar entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia, que no ha sido bien acogido por Pekín, podría influir en su asistencia.



"No hay duda de que China va a ser parte de la clave de todo esto. Es el mayor emisor del mundo", ha indicado Sharma, para añadir que no espera que Xi confirme si asistirá hasta unas semanas antes de la fecha en la que se desarrollará el evento climático.