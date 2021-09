Rinaldi gana la segunda Montmeló y Razgatlioglu recupera el liderato

El piloto italiano del equipo Aruba IT Racing Ducati Michael Ruben Rinaldi, tras la carrera 2 del Gran Premio Hyundai Catalunya de Superbike, este domingo en el circuito de Montmeló (Barcelona).- EFE/Alejandro García

Redacción Deportes, 19 sep (EFE).- El italiano Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing-Ducati) se impuso este domingo en la segunda carrera de la novena cita del Mundial de Superbikes y lo hizo por delante del turco Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK), que recupera el liderato en la general con sólo un punto más que el británico Jonathan Rea (Kawasaki Racing).

Rinaldi selló su tercera victoria de la temporada en una accidentada segunda carrera en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Razgatlioglu fue segundo y recuperado el liderato por un punto sobre Rea, que acabó sexto. Scott Redding terminó tercero y se mantiene a la estela de los dos candidatos al título.

La carrera se interrumpió en sus primeros compases tras una caída al inicio de la segunda vuelta en la que se vieron implicados Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) y Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team). Éste se fue al suelo en la curva 1 y arrastró con él al francés, informa la organización en su web.

Con el británico en el suelo, la carrera fue neutralizada para permitir la evacuación del piloto de BMW, que quedó conmocionado y fue trasladado al Hospital General de Cataluña para someterse a nuevos exámenes.

En Supersport, Manu González (Yamaha ParkinGo Team) ganó la segunda carrera tras un intenso duelo con el italiano Raffaele De Rosa (Orelac Racing VerdNatura), que acabó segundo. El podio lo completó el finlandés Niki Tuuli (MV Agusta Corse Clienti).

El madrileño, que salió desde la 'pole', firmó su segunda victoria de la temporada tras la lograda hace dos semanas en Magny-Cours. Batió a De Rosa por sólo 21 milésimas y por 95 a Tuuli, que logró su primer podio desde la carrera de Magny-Cours de 2017.

Pese a no correr este fin de semana en Montmeló, el suizo Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) sigue líder, ahora con 302 puntos. Lo siguen Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team), con 257 y séprimo este domingo, y Manuel González (Yamaha ParkinGo Team), con 203.

El turco Bahattin Sofuoglu (Biblion Yamaha Motoxracing) se impuso en la segunda carrera de Supersport 300 (WorldSSP300), con sólo 3 milésimas de margen sobre el invitado Álvaro Díaz Cebrián (Arco-Motor University), autor de su primer podio en el Campeonato del Mundo.

Adrián Huertas acabó cuarto por cuatro décimas, pero aumenta su ventaja como líder del campeonato, ya que su principal rival, Tom Booth-Amos (Fusport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki), fue declarado no apto para la segunda carrera tras lesionarse en la primera. Ahora Huertas cuenta con un margen de 43 puntos sobre el piloto británico.