Reverse se alza con el campeonato de Red Bull Estados Unidos

Los Ángeles, 19 sep 2021 (EFE).- El cubano Reverse se proclamó campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Estados Unidos 2021 al imponerse al mexicano MC Betho en la última ronda y participará en la próxima Final Internacional que se celebrará en Santiago de Chile.

Reverse se coronó mejor 'freestyler' de Estados Unidos con la consecución del título nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. El rapero de West Palm Beach (Florida), originario de Cuba, sucedió al bicampeón Yartzi como el segundo improvisador capaz de alcanzar la gloria en suelo norteamericano tras el parón de la competición entre 2008 y 2019.

Reverse será el representante estadounidense en la próxima Final Internacional que se celebrará en Santiago (Chile). Para la cita mundialista ya están clasificados Rapder y Aczino, primero y tercero de 2020 respectivamente, el español Skone, en condición de subcampeón, el campeón uruguayo Hammer, el mexicano Skiper, el costarricense P8, el chileno Basek y la colombiana Marithea.

Con su triunfo, Reverse añade la bandera cubana al éxito de otros campeones de Red Bull Estados Unidos, como el dominicano Nitro (2007) o los puertorriqueños Al Stylo (2005), Sami Cultura (2006 y 2008) y Yartzi (2019 y 2020).

La hazaña de Reverse sirve también para reivindicar el nivel de la escena de la improvisación en Cuba, donde Red Bull no celebra su famosa competición desde el año 2019, a pesar de los notables desempeños internacionales de improvisadores como Yeriko y Tito MC en las últimas ediciones.

Un año después de caer en primera ronda con el entonces campeón Yartzi, Reverse se resarció completando una noche inmaculada de la que se despidió con el medallón que le acredita como mejor improvisador estadounidense sobre el pecho. Con un estilo fresco, fluido, coherente y agresivo, el cubano derrotó a OG Frases en octavos de final, a El Poeta en cuartos, a Cuban en semifinales y a MC Betho en la final.

"Se lo quiero dedicar a mi abuela y a mi abuelo. Cuando empecé en el 'freestyle', parte de mi familia no me apoyaba y fueron ellos quienes me ayudaron hasta llegar donde estoy ahora. Todavía no puedo ni creerlo", declaró Reverse emocionado sobre el 'cypher', ante competidores, jueces, presentadores y el público asistente.

El triunfo de Reverse también supuso la caída de Yartzi, que vio cómo se esfumaban sus opciones de conquistar su tercer campeonato nacional de forma consecutiva, hito que ningún otro competidor ha conseguido antes en la historia de Red Bull.

MC Betho, que se quedó a las puertas de ganar y convertirse en el cuarto representante mexicano en acudir a la cita mundial, fue el encargado de poner fin en la ronda de cuartos a la racha de imbatibilidad del puertorriqueño, que estaba invicto en el regreso de Red Bull a Estados Unidos tras haber ganado sus ocho batallas disputadas entre 2019 y 2020, a la que hay que añadir su victoria ante GIO en la ronda de octavos.

Por su parte, Eckonn firmó un brillante desempeño al conquistar la medalla de bronce tras imponerse a Cuban en la batalla por el tercer puesto. Además, el venezolano ejerció de verdugo del mítico campeón nacional dominicano Jay Co en octavos de final, ronda en la que El Poeta también frustró el regreso de la leyenda Link One en su retorno a las batallas de rap improvisado. EFE

