Rebic prolonga la sequía del Juventus; Milan e Inter, líderes y Mourinho cae

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Roma, 19 sep (EFE).- Un gran gol de cabeza del croata Ante Rebic determinó el 1-1 entre Milan y el Juventus y prolongó este domingo la sequía de victorias de una "Juve", que sigue sin conocer la victoria tras cuatro jornadas de la Serie A, en la que el conjunto milanista y el Inter de Milán comparten el liderato, con un punto de ventaja sobre el Roma del portugués José Mourinho, que sufrió la primera victoria de su temporada, al caer ante el Verona (2-3).

El español Álvaro Morata, que acabó el duelo lesionado, adelantó al Juventus a los cuatro minutos en el Allianz Stadium, pero el Milan, pese a un mal arranque, aguantó sin el sueco Zlatan Ibrahimovic y rescató un punto que le permitió seguir el ritmo del Inter, ganador 6-1 el sábado frente al Bolonia.

El Juventus de Massimiliano Allegri sigue con su dinámica negativa en la Serie A y, tras cuatro jornadas, está en plena zona de descenso, con solo dos puntos, a ocho del liderato.

Un gran argentino Paulo Dybala, con una asistencia para el 1-0, firmado con una vaselina por Morata, no fue suficiente para que el Juventus domara el ímpetu del Milan, rival del Atlético Madrid en la Liga de Campeones, que hasta tuvo ocasiones para salir del Allianz Stadium con los tres puntos.

Los hombres de Stefano Pioli, que perdieron al danés Simon Kjaer por lesión a nueve días de la cita con el Atlético Madrid, fueron protagonistas de una actuación de carácter y confirmaron sus ambiciones de destronar al Inter como campeón de Italia.

El conjunto interista se repuso tras la derrota que le infligió el Real Madrid en la Liga de Campeones con un contundente 6-1 endosado al Bolonia, con un gol del argentino Lautaro Martínez y un doblete del bosnio Edin Dzeko. La mala noticia para Simone Inzaghi fue la lesión del argentino Joaquín Correa, quien se retiró por una lesión en la cadera.

El único club que todavía puede asaltar el liderato en solitario es el Nápoles, que visitará este lunes al Udinese en el encuentro que cierra el programa de la cuarta jornada.

Mal día para los clubes de la capital. El Roma de Mourinho perdió los primeros puntos de una temporada hasta este momento inmaculada, empezada con tres victorias de tres en la Serie A y tres de tres en la Liga Conferencia, entre fase previa y fase de grupos.

Una racha de récord para Mourinho, que nunca había arrancado tan bien, que se acabó en el estadio Bentegodi de Verona, ante un Hellas que remontó un gol inicial de Lorenzo Pellegrini, con un espectacular taconazo, con dianas del checo Antonin Barak, Gianluca Caprari y Davide Faraoni para ganar 3-2.

Ninguna polémica por parte de Mourinho, que reconoció los méritos del Verona y unos errores cometidos por sus jugadores, a los que igualmente mostró su apoyo y confianza.

"Deberemos estar más unidos en las derrotas que en las victorias", aseguraba el pasado jueves tras la goleada al CSKA Sofía. Le tocará ahora preparar a sus futbolistas para reaccionar de forma inmediata, pues el próximo compromiso será ya el jueves contra el Udinese.

No le fue mucho mejor al Lazio, que no pasó del 2-2 en casa contra el Cagliari tras sufrir dos derrotas consecutivas, contra el Milan, en la Serie A, y el Galatasaray, en la Liga Europa.

Ciro Immobile ilusionó a los hombres de Maurizio Sarri, pero el Cagliari, en el que se estrenaba el nuevo técnico Walter Mazzarri, remontó gracias al brasileño Joao Pedro y el senegalés, crecido en la cantera del Barcelona, Keitá Balde.

Fue un domingo excelente para el Sampdoria de Roberto D'Aversa, que sumó su primera victoria del año gracias al contundente 3-0 endosado al Empoli, y al Spezia del ítalo brasileño Thiago Motta, que venció 1-2 en el campo del recién ascendido Venecia.

En el programa sabatino, el Atalanta, rival del Villarreal en la Liga de Campeones, venció 1-0 en el campo del Salernitana gracias a un solitario gol del colombiano Duván Zapata, en un nuevo encuentro sin su compatriota Luis Muriel, de baja por lesión hasta al menos octubre.

