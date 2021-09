Realeza, fútbol y Baby Yoda: es la hora de los Emmy

FOTO DE ARCHIVO: El actor Jason Sudeikis asiste al estreno de la segunda temporada de la serie de televisión "Ted Lasso" en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, Estados Unidos. 15 de julio de 2021. REUTERS/Mario Anzuoni/

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, EEUU, 19 sep (Reuters) - Se espera que la fastuosa serie "The Crown" reine en la segunda edición de los premios Emmy de la televisión, en la que podría ser una gran noche para el talento británico.

La comedia "Ted Lasso", sobre un afable entrenador estadounidense interpretado por Jason Sudeikis que navega por la idiosincrasia del fútbol y de la sociedad inglesa, también se espera que se lleve premios por su reparto mayoritariamente británico, después de ganarse los corazones con su optimismo y sus golosinas.

"Este año no sólo tenemos favoritos, sino que tenemos favoritos en la mayoría de las competencias", dijo Tom O'Neil, fundador del sitio web de premios Goldderby.com.

Presentados por Cedric the Entertainer y trasladados a una carpa al aire libre debido a la preocupación por la variante Delta del coronavirus, la premiación de los Emmy será una reunión reducida para vacunados, con pruebas y máscarillas obligatorias.

La ceremonia se retransmitirá en directo por la cadena de televisión CBS a partir de las 0000 GMT del lunes.

Se espera que "The Crown" consiga su primer Emmy a la mejor serie dramática, así como trofeos para los actores que interpretaron a la reina Isabel (Olivia Coleman), al príncipe Carlos (Josh O'Connor), a una joven princesa Diana (Emma Corrin) y a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher (Gillian Anderson).

Corrin "realmente encarnó todo lo que la gente todavía ama de Diana", dijo Gerrad Hall, editor senior de televisión en Entertainment Weekly.

Una victoria de "The Crown" como mejor serie dramática marcaría un hito para Netflix, mientras que Apple TV+ entraría en la gran liga del streaming con un triunfo de la serie de comedia para "Ted Lasso".

Otras de las principales aspirantes a mejor serie dramática son la saga distópica "The Handmaid's Tale", la favorita de ciencia ficción "The Mandalorian", con el adorable bebé Yoda, y el romance de época "Bridgerton".

La competición más reñida del domingo es la de las series limitadas, en la que se han presentado aspirantes que van desde el desgarrador drama británico sobre violaciones "I May Destroy You" hasta el detective oprimido de Kate Winslet en "Mare of Easttown", pasando por el innovador drama de superhéroes "WandaVision" de Disney+.

"Las series limitadas son la carrera más emocionante de todo el año", dijo Hall.

La Academia de Televisión, cuyos miembros eligen a los ganadores, es conocida por dar sorpresas.

(Reporte de Jill Serjeant; Editado en español por Javier López de Lérida)