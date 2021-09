Principales candidatos a los premios Emmy 2021

FOTO DE ARCHIVO: Filas de estatuillas de los premios Emmy, en Los Ángeles. 19 de agosto de 2006. REUTERS/Fred Prouser

19 sep (Reuters) - Los ganadores de los premios Emmy, los más importantes de la televisión, serán anunciados el domingo, en una ceremonia en Los Ángeles presentada por Cedric the Entertainer.

A continuación, la lista de los postulantes en las principales categorías.

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

"The Boys"

"Bridgerton"

"The Crown"

"El cuento de la criada"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Pose"

"This is Us"

MEJOR SERIE DE COMEDIA

"black-ish"

"Cobra Kai"

"Emily en París"

"The Flight Attendant"

"Hacks"

"El método Kominsky"

"PEN15"

"Ted Lasso"

MEJOR MINISERIE

"I May Destroy You"

"Mare of Easttown"

"Gambito de dama"

"The Underground Railroad"

"WandaVision"

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Anthony Anderson, "black-ish"

Michael Douglas, "El método Kominsky"

William H. Macy, "Shameless"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Kenan Thompson, "Kenan"

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Aidy Bryant, "Shrill"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Allison Janney, "Mom"

Tracee Ellis Ross, "black-ish"

Jean Smart, "Hacks"

MEJOR ACTOR DE DRAMA

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Jonathan Majors, "Lovecraft Country"

Josh O'Connor, "The Crown"

Regé-Jean Page, "Bridgerton"

Billy Porter, "Pose"

Matthew Rhys, "Perry Mason"

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

Uzo Aduba, "In Treatment"

Olivia Colman, "The Crown"

Emma Corrin, "The Crown"

Elisabeth Moss, "El cuento de la criada"

Mj Rodriguez, "Pose"

Jurnee Smollett, "Lovecraft Country"

MEJOR ACTRIZ, MINISERIE O PELÍCULA

Michaela Coel, "I May Destroy You"

Cynthia Erivo, "Genius: Aretha"

Elizabeth Olsen, "WandaVision"

Anya Taylor-Joy, "Gambito de dama"

Kate Winslet, "Mare of Easttown"

MEJOR ACTOR, MINISERIE O PELÍCULA

Paul Bettany, "WandaVision"

Hugh Grant, "The Undoing"

Ewan McGregor, "Halston"

Lin-Manuel Miranda, "Hamilton"

Leslie Odom Jr., "Hamilton"

(Reporte de Jill Serjeant; Editado en español por Javier López de Lérida)