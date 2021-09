Países Bajos gana la serie ante Uruguay (0-4)

Fotografía del juego de dobles entre Martín Cuevas e Ignacio Carou (d) de Uruguay ante Matwé Middelkoop y Wesley Koolhof de Países Bajos hoy, en el tercer partido de la serie del Grupo I de la Zona Mundial de la Copa Davis entre Uruguay y Países Bajos en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 19 sep (EFE).- Países Bajos venció con claridad a Uruguay (0-4) en el Grupo I de la Zona Mundial de la Copa Davis en las instalaciones del Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo.

Después de un sábado con dos victorias para Países Bajos que dejaron muy cuesta arriba el duelo para los locales, Uruguay intentó luchar para rescatar un punto en el primer partido del domingo, pero no pudo conseguirlo.

En un encuentro rápido, con tan solo una hora de duración, los neerlandeses Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop no tuvieron problemas para derrotar a los uruguayos Martín Cuevas e Ignacio Carou por 6-2 y 6-1.

Para Uruguay fue sumamente difícil disimular la baja de su jugador estrella, Pablo Cuevas, quien se preveía que iba a estar únicamente en el encuentro de dobles, ya que llegaba con lo justo físicamente, pero finalmente ni siquiera pudo disputar ese encuentro.

En su lugar jugó su hermano Martín, quien ya había caído el sábado frente a Tallon Griekspoor y, pese a que intentó junto a Carou hacer un buen partido, los uruguayos en ningún momento pusieron contra las cuerdas a la dupla holandesa.

Una vez consolidada la victoria y clasificación de Países Bajos, igualmente se jugó el cuarto partido de la serie, que también tuvo victoria holandesa con Robin Haase, que ganó 6-3 y 6-2 a Carou.

El quinto partido finalmente no se disputó.