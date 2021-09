No llegarán refugiados afganos a Colombia "en el corto plazo", dice el embajador en EE.UU.

Fotografía de archivo en la que se registró al embajador de Colombia ante EE.UU., Juan Carlos Pinzón. EFE/Mauricio Dueñas

Bogotá, 19 sep (EFE).- Colombia no espera "en el corto plazo" recibir a ningún refugiado de Afganistán, a pesar del ofrecimiento y el acuerdo con Estados Unidos para acoger hasta 4.000 personas que fueron evacuadas tras la llegada del gobierno talibán, informaron este domingo fuentes diplomáticas.

"Siempre queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra y que por lo pronto y por ahora no ha ocurrido y no lo vemos en el corto plazo, pero la voluntad de Colombia está ahí", aseguró el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, preguntado por los medios sobre la llegada de los afganos.

El presidente colombiano, Iván Duque, confirmó a finales de agosto que su país iba "a ofrecer apoyo a Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que les prestaron ayuda por años y que están en proceso de hacer un registro, un traslado migratorio a ese país, para que estén en Colombia temporalmente".

Pero desde entonces sólo ha trascendido que el número máximo fijado para la acogida temporal en Colombia era de 4.000 personas, pero no se sabía ni cuándo llegarían ni sí lo harían.

La emisora Blu Radio reveló este domingo que, pasadas varias semanas desde que se cerró el aeropuerto de Kabul y se acabaron los vuelos de evacuación de emergencia, Estados Unidos ha decidido enviar a sus bases militares a quienes solicitaron asilo, en vez de usar Colombia para ese tránsito.

Pinzón explicó que "por el tema de los costos y cómo se dio esa extracción de personas", Estados Unidos está tomando las decisiones y "evidentemente están trayéndolos en su gran mayoría a bases militares en EE.UU.".

"¿No van a venir? No puedo hacer esa afirmación porque de pronto en algunos meses sí es necesario que vengan algunos", alegó el embajador, quien reiteró en varias ocasiones que Colombia está "abierta a la posibilidad" de que lleguen los refugiados.

Los talibanes tomaron el 15 de agosto el control de Kabul después de que sus combatientes entraran en la ciudad sin encontrar resistencia y con casi todas las provincias bajo su control, lo que propició la huida del hasta ahora presidente afgano, Ashraf Ghani.

Estados Unidos inició la retirada de sus tropas de Afganistán en mayo y, con el avance y la toma del poder por los talibanes, se vio obligado a acelerar la evacuación de los estadounidenses que quedan en ese país y de sus aliados, que acabó antes de que empezara el mes de septiembre.