Nacional cae ante Progreso, Peñarol deja puntos con Fénix y Liverpool lidera el fútbol en Uruguay

Liverpool es el único líder del torneo Clausura de fútbol en Uruguay, con seis unidades, aunque Fénix, Peñarol, Montevideo City Torque y Progreso le pisan los talones con cuatro puntos. En la imagen un registro de archivo de otra de las celebraciones del Liverpool uruguayo. EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 19 sep (EFE).- El Nacional tuvo una sorpresiva caída ante el Progreso por 0-1 mientras que el Peñarol no logró romper la igualdad frente al Fénix y empató sin goles en un polémico partido, en el cierre de la segunda jornada del Torneo Clausura del fútbol uruguayo.

Los tricolores tuvieron una muy mala presentación ante el Progreso en un partido en el que en ningún momento tuvieron control de juego y sufrieron ante uno de los equipos más débiles del campeonato. El gol de Gastón Colman al inicio del segundo tiempo le dio la victoria a los visitantes.

La falta de respuestas del equipo, junto al bajo nivel ofensivo y el estado físico de los futbolistas preocupa a los fanáticos del Nacional que volvieron al estadio Gran Parque Central luego de un año y medio jugando sin público por la pandemia.

Incluso su goleador, el argentino Gonzalo Bergessio, falló un penal que podría haber significado el empate para el Nacional a pocos minutos del final.

En tanto, el Peñarol no logró superar al Fénix en un encuentro en el que dominó todos los aspectos de juego, puso al equipo visitante contra su portería pero no logró concretar las situaciones.

Pese a la falta de efectividad en concretar las llegadas de riesgo, los hinchas y directivos del Peñarol quedaron sumamente molestos tras un claro penal que el árbitro del encuentro, Esteban Ostojich, no pitó. Esta queja se suma a las protestas del carbonero por los arbitrajes que sostiene desde el inicio del torneo.

El resto de la jornada tuvo el agónico empate del Plaza Colonia ante el Montevideo City Torque por 2-2, en uno de los juegos más parejos que presentaba la segunda fecha del campeonato.

Asimismo, el Liverpool venció al River Plate por 3-1 pese a haber jugado gran parte del torneo con un futbolista menos debido a la expulsión de Thomas Chacon, mientras que el Cerrito y el Cerro Largo igualaron 1-1 y el Villa Española no pudo con el Sud América en la derrota por 1-2.

La segunda fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo se cerrará el lunes con el juego del Wanderers frente al Deportivo Maldonado.