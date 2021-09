Millones de mexicanos participan en macrosimulacro y reavivan miedos

Integrantes del cuerpo de Bomberos de México participan en un simulacro de sismo hoy, en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

Ciudad de México, 19 sep (EFE).- Millones de habitantes de la Ciudad de México participaron este domingo en el macrosimulacro que se realizó simultáneamente en varios estados del país, en medio del miedo de que se repita lo que ocurrió en 2017 cuando un terremoto de magnitud 7,1 dejó centenares de muertos.

"Con miedo, mucho miedo porque ya nos había pasado una vez (en 2017) que a la hora fue el otro y ese miedo ha estado ahí", aseguró a Efe Angélica Colín, quien participó en el simulacro.

El 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México se vio sorprendida por un terremoto, en el que murieron 369 personas, 228 en la capital mexicana, y que ocurrió justo una hora después de que se realizará el simulacro nacional para recordar el sismo ocurrido en 1985.

Ignacio Romero Reyes, otro ciudadano que participó en el simulacro, señaló que este le trajo recuerdos de lo vivido hace 36 años.

"Nervios, la verdad un poco de miedo (...) En 1985 me agarró en mi casa, tenía a mis hijos chiquitos y tuve que refugiarme en un cuarto que era más pequeño que el resto de la casa para poderme proteger porque tronaba todo muy feo", rememoró.

De acuerdo con las autoridades, tan solo en la Ciudad de México participaron 6,8 millones de personas en el simulacro de este domingo.

Este evento, según autoridades de Protección Civil, busca reforzar la cultura de la prevención y recordar los pasos que se deben seguir antes, durante y después de un siniestro, con la finalidad de que las personas sepan qué hacer y se pueda salvar el mayor número de vidas en caso de algún otro terremoto.

UN ÉXITO EN CIUDAD DE MÉXICO

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó el ejercicio de este domingo como "un éxito", y agradeció a quienes participaron en él.

"Consideramos que fue un éxito el simulacro", señaló, al tiempo que expresó su solidaridad con las personas que perdieron un familiar en los sismos de 1985 y 2017.

Myriam Urzúa, secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil de la capital mexicana, aseguró que de los 12.826 altavoces que se tienen colocados en la ciudad, 121 fallaron.

"Es decir que el 99,3 % de los mismos funcionaron", precisó.

Por primera vez, los altavoces no se activaron con la tradicional alerta sísmica, sino con una grabación que avisaba que se trataba de un simulacro.

Sheinbaum justificó que esta decisión se tomó debido a que hay personas que en simulacros anteriores han tenido crisis nerviosas.

"Hay muchas personas que al escuchar la alerta tienen problemas importantes y lo que se busca es evitar estas crisis nerviosas", afirmó.

Destacó que el objetivo es que cada año se realicen cuatro macrosimulacros para impulsar una cultura de la prevención y saber qué hacer en el momento de un sismo.

Sara, otra ciudadana que participó en el simulacro en Ciudad de México, aseguró que este tipo de ejercicios, aunque producen un poco de "nervios y ansiedad", han ayudado a generar una cultura de prevención.

"Antes del 85 no había organización, no había forma de saber cómo evacuar, en dónde evacuar, había muy poca conciencia de los peligros que tiene un sismo y a raíz de los simulacros creo que sí nos ha generado cierta cultura de prevención", apuntó.

HONRAN A VÍCTIMAS

Por la mañana, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, izó la bandera a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México para recordar los 36 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 (de magnitud 8,1) y los cuatro que han pasado del ocurrido en la misma fecha, pero de 2017 (de magnitud 7,1).

Mientras que familiares de víctimas de ambos terremotos realizaron misas en distintos puntos de la capital para honrar a quienes perdieron la vida en los movimientos telúricos.