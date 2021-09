Liberan a 10 estudiantes secuestrados en julio en Nigeria

Imagen de archivo de otras estudiantes secuesturadas en Nigeria, tras su liberación el pasado mes de marzo. EFE/EPA/STR

Lagos, 19 sep (EFE).- Un nuevo grupo de diez estudiantes de los 121 secuestrados el pasado 5 de julio en un colegio cristiano del estado de Kaduna, al noroeste de Nigeria, fueron liberados anoche, según confirmaron hoy a Efe fuentes de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, por sus siglas en inglés).

"Sí, diez estudiantes de la escuela fueron liberados ayer por la noche" aseguró a Efe vía telefónica el presidente de la rama regional de la CAN, John Joseph Hayab, y añadió que "todos se han reunido con sus respectivas familias".

El pasado 5 de julio hombres armados atacaron la Escuela Secundaria Bautista Bethel, situada en la localidad de Chikun, en torno a las 02.00 hora local (01.00 GMT) disparando de manera esporádica antes de llevarse a 121 alumnos, que han ido liberando por grupos durante las últimas semanas.

Los diez alumnos liberados anoche se suman a los rescatados por la Policía o hallados en la proximidades del colegio durante los días siguientes al asalto así como al grupo de veintiocho liberados a finales de julio, los quince rescatados a mediados de agosto y otro grupo de 32 puestos en libertad el 27 de agosto.

Según Hayab -que no especificó si un rescate fue pagado para conseguir la liberación de los alumnos- veintiún estudiantes permanecen aún cautivos pero aseguró que son "optimistas" respecto a su pronta liberación.

Inmediatamente después del ataque, atribuido a grupos de criminales a los que en el país se identifica comúnmente como "bandidos", las autoridades de Kaduna ordenaron preventivamente el cierre de esa escuela y doce más de la zona.

Unos días después del secuestro los criminales contactaron a las autoridades del Colegio Bautista Bethel pidiendo cereales, aceite y alubias para alimentar a los estudiantes.

Los secuestros masivos se han convertido en un fenómeno cada vez más recurrente en los últimos meses en el centro-norte y el noroeste de Nigeria.

Los atacantes buscan normalmente obtener lucrativos rescates y su blanco más habitual son los centros educativos.

El pasado 12 de junio, el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, prometió acabar con esos sucesos y manifestó su "pésame" a las familias de las víctimas de la violencia cometida por bandidos.

Según los últimos datos de la Agencia de la ONU para la Infancia, Unicef, en lo que va de año ha habido veinte ataques a escuelas en Nigeria, con 1.436 menores secuestrados, dieciséis muertos y más de doscientos aún desaparecidos.

Asimismo, al menos un millón de niños y niñas no podrán ir a la escuela en el nuevo curso que empieza este mes de septiembre por la amenaza de secuestros.