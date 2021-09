Latinoamérica.- Reproches entre los presidentes de Cuba y Uruguay en la cumbre de la CELAC en México

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha reprochado a Cuba que la oposición no pueda manifestarse libremente, mientras que su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, ha respondido a Lacalle que "escuche a su pueblo", durante un tenso cruce de reproches en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada este sábado en México.



Durante su intervención en la cumbre, el mandatario uruguayo ha asegurado que ve "con preocupación" la situación de países "en los que no hay democracia plena", refiriéndose a Cuba, Venezuela y Nicaragua.



Díaz-Canel ha tomado la palabra para responder a Lacalle, y le ha reprochado que no "escuche a su pueblo", en referencia a las 700.000 firmas presentadas a comienzos de julio contra la ley que ajusta los precios de los combustibles impulsada por el Gobierno uruguayo.



"En mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas, en mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa esa la gran diferencia con el régimen cubano", ha respondido Lacalle.



El mandatario cubano ha criticado también el apoyo de Uruguay a la Organización de Estados Americanos (OEA), que según Díaz-Canel "guarda silencio ante torturas y asesinatos".



"Es esa institución la que generó y apoyó el golpe de Estado en Bolivia. Y eso es lo que ha tratado de defender aquí el presidente de Uruguay", ha asegurado el presidente de Cuba, en declaraciones recogidas por el medio 'El Universal'.



También ha habido críticas a la OEA por parte del presidente de Bolivia, Luis Arce, que ha tachado al organismo de "obsoleto e ineficaz", por lo que ha abogado por fortalecer la CELAC.



Por su parte, el presidente de México --país que acoge la cumbre--, Andrés Manuel López Obrador, ha abogado por transformar la CELAC en algo "parecido a la Unión Europea" junto con Estados Unidos y Canadá.