Las vacunaciones suben en Italia tras la obligación del pase sanitario en el trabajo

Roma, 19 sep (EFE).- Las reservas de las vacunaciones contra el coronavirus han aumentado en Italia entre un 20 y un 40 por ciento en las últimas horas tras la obligación del Gobierno del certificado sanitario a los trabajadores tanto del sector público como privado a partir del 15 de octubre.

El comisario extraordinario nombrado por el Gobierno para gestionar la pandemia, el general del Ejercito Francesco Figliuolo aseguró que ya se está notando el efecto de la obligación del pasaporte sanitario en los lugares de trabajo y este viernes ya se produjo un aumento del 35 % en las reservas de las vacunas respecto a los días anteriores, según declaraciones recogidas hoy por los medios

Italia aprobó que desde el 15 de octubre al 31 de diciembre , sin el pase sanitario, no se podrá acceder a ningún lugar de trabajo, ya sea público o privado y la medida afecta a 23 millones de trabajadores.

Los trabajadores del sector público serán sancionados sin sueldo el quinto día de ausencia por no presentar el pase sanitario, mientras que los privados desde el primer día.

Hasta la fecha un total de 40.916.433 personas residentes en Italia han completado la pauta de la vacuna lo que supone el 75,76 % de la población mayor de 12 años.

Mientras que el debate ahora es sobre la necesidad de que las pruebas para los trabajadores que no se quieran vacunar sean gratuitas como piden tanto el líder de la Liga, Matteo Salvini, como los sindicatos, apelando a que "ir a trabajar no puede costar dinero".

Pero por el momento, el Gobierno de Mario Draghi no tiene intención de que las pruebas sean gratuitas únicamente se han rebajado el precio de los test rápidos de detención del coronavirus que costarán 8 euros para los menores y 15 euros para los adultos y en Italia se pueden realizar en las farmacias, que se encargan además de proporcionar el certificado sanitario valido 48 horas. EFE