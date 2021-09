Las últimas 5 fotos de Sebastian Yatra que arrasan en Instagram

Sebastian Yatra (@sebastianyatra) ha causado furor en Interne por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 972.275 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes son:





☕️🍃🪨





Los 100 comentarios con más likes en este post podrán ser parte de mis close friends por 1 semana 🔥💚 contenido secreto 🤐 Estén atentos, en 3 días publico la lista de los ganadores 📝 y vayan a mis storiess que estamos a punto de hacer algo bien cool en Madrid 🇪🇸





NO SE PUEDE SER SERIO CON ESTOS MANES 😭😭😭😭😭 jajajaja 21 días para el arranque de la gira!!!! @enriqueiglesias @ricky_martin 🇺🇸🏟🇨🇦 entradas en livenation.com YOU CAN’T BE SERIOUS WITH THESE GUYS 😭😭😭😭😭 21 days til the start of the tour!!!! @enriqueiglesias @ricky_martin 🇺🇸🏟🇨🇦 tickets on livenation.com





Dime con un emoji el sentimiento que te genera esta canción👇🏻 #Tarde hoy a las 8pm en mi canal de youtube 🌞⛪️ dirigido por mí :) 📹





oye esto 🤍🌞⛪️ #Tarde este jueves 8pm

Sebastían Yatra nació el 15 de octubre de 1994 en la ciudad de Medellín.

En 1999, a sus cinco años de edad, su familia se trasladó a vivir a la ciudad de Miami, Estados Unidos. Ahí, Sebastían alternó sus estudios académicos con los musicales. En 2006, a los 12 años, comenzó a componer sus primeras canciones, escogió la música como profesión y emprendió la búsqueda de su equipo de trabajo para dar inicio a su carrera musical.

En 2013 lanzó en Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Ecuador su primer sencillo promocional «El psicólogo», una balada pop de su propia autoría. A pocas semanas de su estreno, la canción ocupó el número tres de la lista nacional latina en Colombia y el número uno en Venezuela y Ecuador.

El primer semestre de 2015 invitó a los artistas colombianos Juan David Gálvez de Alkilados y Mike Bahía a componer su nueva canción, «No me llames», que se ubicó en la posición catorce del Top 20 Nacional durante ocho semanas consecutivas. En 2016, obtuvo la categoría “Producers Choice Awards”.

Durante el mes de abril, fue invitado a participar en el “Evento 40 México” en el Estadio Azteca.​ En ese mismo año, la cadena de televisión internacional HTV nominó a Sebastián Yatra en la categoría “Artista Revelación” de los Premios HEAT 2016. Firmó con Universal Music Latino y lo hizo parte de su nómina de artistas. Junto a su nueva casa disquera, el 8 de julio de 2016, realizan el lanzamiento mundial de su nuevo sencillo titulado «Traicionera». El debut de la canción fue contundente y se apoderó, desde la primera semana al aire, de los primeros lugares de los listados de radio oficiales de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal.

A fines de septiembre de 2017, durante el anuncio de los nominados a los Premios Grammy Latinos, Yatra logró dos nominaciones, la primera por Mejor artista nuevo y la segunda por su EP Extended Play Yatra, como mejor álbum pop vocal. Luego de esta gran noticia Yatra anuncia estar trabajando en su álbum debut.

Sebastián también incursionó como presentador de los Kids Choice Awards Colombia, asimismo en 2018 participó por primera vez como jurado y entrenador del reality La voz Kids, junto con Fanny Lú y Andrés Cepeda en reemplazo del también cantante colombiano Maluma.