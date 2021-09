Las Chivas de Guadalajara despiden al entrenador Víctor Manuel Vucetich

Fotografía de archivo donde aparece el entrenador Víctor Manuel Vucetich. EFE/ Mario Guzmán

Guadalajara (México), 19 sep (EFE).- Las Chivas de Guadalajara despidieron este domingo al entrenador Víctor Manuel Vucetich, horas después de que el equipo venciera al Pachuca y ascendiera del décimo al séptimo lugar del torneo Apertura del fútbol mexicano.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy el profesor Víctor Manuel Vucetich y su cuerpo técnico dejan de formar parte de la institución; agradecemos el profesionalismo que mostraron en los 13 meses al frente de nuestro equipo", dice un comunicado del equipo.

Vucetich, uno de los técnicos más prestigiosos del fútbol mexicano, con cinco títulos de liga, clasificó a las Chivas a la semifinal del pasado torneo Apertura 2020 luego de eliminar al América, su rival más enconado, pero fue eliminado por el Pachuca en la reclasificación del Clausura 2021.

En el presente torneo, Guadalajara ha tenido altibajos, sin embargo, al derrotar este sábado al Pachuca llegó a 13 unidades, dos menos que el León, que cierra la zona de clasificación directa a la liguilla de los ocho mejores.

Vucetich ha tenido que lidiar con ausencias de algunos de sus titulares convocados a selecciones nacionales, con lesiones e indisciplinas, pero no perdió en sus últimas cuatro apariciones, al empatar sin goles en casa del Monterrey, vencer por 2-1 al Necaxa, igualar sin anotaciones en el estadio de los Pumas UNAM y vencer por 1-0 al Pachuca.

El despido, en un momento en el que el equipo había sumado ocho puntos de 12 posibles sugiere que no está relacionado con el rendimiento, pero el comunicado no lo explica.

"Queremos destacar todo el trabajo y dedicación que emplearon en este tiempo para ayudar en la formación de los jóvenes de nuestra cantera; a algunos de los cuales debutó y les dio continuidad", agregó el comunicado.

La salida de Vucetich es más sorpresiva porque ocurre a seis días de que el Guadalajara enfrente al América en el Clásico del fútbol mexicano.

El comunicado explicó que en breve se dará a conocer el sustituto del entrenador.