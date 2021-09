LALI y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

LALI (@lalioficial) causó un gran éxito en las redes en las últimas horas con sus últimas publicaciones. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 1.716.868 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Que lindo🇦🇷🤍





Me cuesta expresar en palabras lo que fue para mi hacer este programa pero lo intentaré! #LaVozArgentina no hizo más que reafirmar el sentido de mi vida. Que esta experiencia haya llegado en este momento del mundo y me permita entrar en sus casas todos los días para hacerlos desconectar, conectar ,reírse y emocionarse es único para mi. La música es sanadora y este programa fue ese bálsamo que todos necesitábamos. Eternamente agradecida a la producción y a mis maravillosos compañeros delante y detrás de cámara. Ufff..no saben lo que fue mi vida este tiempo!!! Trabaje sin parar,dormi muy muy poco todo este tiempo. Tuve mucha movida emocional. Fui Del estudio de música hacia el set de rodaje de mi nueva serie y directo al canal a prepararme para este show..y la satisfacción que siento es enorme!!!No solo por el privilegio de hacer lo que amo,sino por cada palabra de amor de ustedes en la calle y en las redes. Eso hace que todo valga la pena. Sumar un pequeño grano de arena en la vida profesional y personal de cada talento que pasó por este programa era mi objetivo. Así como cada uno de ellos dejo algo potente en mi! Aprendí,me reí y lloré tanto!!! GRACIAS a cada persona que me acepto y me dejo formar parte de su vida cotidiana desde la tele ! Crecí en este canal de televisión. Voy por esos pasillos y me veo chiquita, soñando con ser "una estrella" ,haciendo lo que me gusta. Y estar hoy ocupando esta silla tan importante es un sueño (más) cumplido en mi camino artistico! Felicitaciones a cada compañero que forma parte de este enorme programa y a cada talento que pasó dejando todo! Gracias por tu hermoso trabajo @pauljeannot Gracias @telefe Gracias a mi adorado equipo @fpment @maruvenancio @juanmacativa Gracias compañeros de lujo @montaner @sole_pastorutti @mauyricky & @marley_ok @stefroitman Los quiero!! Hemos hecho juntos algo ENORME! Voy a extrañar muuuucho todo! Pero ahí nos seguiremos encontrando. Se viene música nueva. Se vienen cosas increíbles! GRACIAS GRACIAS GRACIAS de ❤️ por tanto amor! Aguante @lavozargentina 2021! Orgullosa del #TeamLali





💚🔑🗝🚀 @guevaraocampo Junto a la magia de @gabriellacapucci Con estilismo y Makeup de mi amiga @maruvenancio y pelo by el 1 @juanmacativa es pura MAGIA! Y con estas botas fantasía by @eduardolazarook Ah!!! Y con obsequio de mi adorada @__margaritalopez 😎del #TeamLali @2margaritasok #LaVozArgentina





Que noche la de anoche!❤️ Vestidazoooo by @jorgereyoficial Estilismo & MakeUp @maruvenancio Pelo @juanmacativa Accesorios @swarovski





🖤

Mariana Espósito es una conocida actriz y cantante argentina que nació el 10 de octubre de 1991 en la ciudad de Buenos Aires. Es la hija menor de María José Riera, visitadora médica y de Carlos Espósito, entrenador de fútbol. Tiene dos hermanos mayores, Ana Laura y Patricio. Su apodo se lo puso su hermano, trece meses mayor que ella, quien de pequeño no podía llamarla "Mari" y comenzó a llamarla "Lali".​ Espósito tiene orígenes italianos por parte de sus bisabuelos, originarios de Ancona.

La familia vivía en el pasaje La Cooperación, en el barrio porteño de Parque Patricios y luego se mudó a la localidad de Banfield, donde Espósito pasó toda su infancia y adolescencia. ​Realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio San Vicente de Paul, en Parque Patricios.​